Coronavirus, il Comune di Guardiagrele incontra i cittadini

Dall’11 maggio in programma 15 appuntamenti nel corso dei quali ciascuno potrà rappresentare bisogni e comunicare necessità

GUARDIAGRELE (CH) – A partire da lunedì 11 maggio, il servizio sociale del comune di Guardiagrele uscirà dal Municipio per incontrare i cittadini perché in questo periodo di emergenza é ancora più importante scoltarne la voce. Un modo per concedere a tutti di rappresentare biogni e comunicare necessità.

Il calendario prevede 15 appuntamenti e nelle piazze delle diverse località del comune sarà presente lo staff del servizio sociale al quale ci si potrà rivolgere sia prendendo un appuntamento sia avvicinandosi negli orari stabiliti.

Oltre a chiedere le informazioni, proseguirà la consegna, a chi ne farà richiesta tra le categorie più fragili (anziani, persone affette da patologie e a rischio), delle mascherine.

Oltre all’incontro fisico con i cittadini restano comunque attivi i recapiti telefonici del servizio in orario di ufficio (0871-8086203/216/219) e il numero di pronto intervento sociale che risponde tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 (350-1657012).