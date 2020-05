Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 7 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 7 maggio 2020: in attesa del nuovo bollettino, é scesa la percentuale di positivi del giorno

REGIONE – Giovedì 7 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 22 nuovi casi su un totale di 1400 tamponi analizzati; 285 ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 11 in terapia intensiva.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Ieri il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 56, con la quale si dispone che dal 18 maggio saranno riaperti gli esercizi commerciali, le attività artigianali, i mercati, gli acconciatori, gli estetisti, i tatuatori e i centri benessere. Marsilio ha sottolineato comela Regione Abruzzo abbia inteso indicare la data delle 18 maggio, in linea con molte altre regioni e in un clima di leale collaborazione istituzionale con il Governo, al quale le Regioni hanno chiesto di modificare e accelerare i calendari di apertura di alcune attività. Il confronto con il Governo proseguirà anche nei prossimi giorni attraverso la Conferenza delle Regioni, confronto che porterà ad accogliere queste richieste o quantomeno far perseguire alle Regioni un percorso diversificato in base alle diverse situazioni. Intanto l’Ospedale di Chieti é pronto a riprendere l’attività chirurgica e ad effettuare gli interventi programmati non rinviabili.

É stato anche il giorno delle proposte. Il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, dopo il primo giorno di Fase 2, ha sottolineato che gli autisti non devono svolgere anche il ruolo di controllori e soprattutto che TUA un aumento dell numero delle corse. Molti utenti hanno, infatti, segnalato che si sono visti passare davanti i pullman, che evidentemente hanno raggiunto il numero massimo di passeggeri, senza che effettuassero la sosta, recando numerosi disagi alla cittadinanza. L’Unione Regionale Cuochi Abruzzesi ha chiesto al Governo i fondi e proposto una formazione che certifichi di poter lavorare in sicurezza e garantire l’incolumità dei clienti e degli operatori stessi. Il MM5 Pescara ha chiesto al Sindaco Masci di riaprire il bando per i buoni spesa

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 7 MAGGIO 2020

Nel primo pomeriggio sarà disponibile il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

