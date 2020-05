Fidas Teramo, appello a donare il sangue o plasma: ecco come

TERAMO – Il Presidente Fidas Teramo, Gabriella Di Egidio in una lettera vuole ringraziare tutti i donatori e fa un appello a donare sangue o plasma.

“Care donatrici, cari donatori ,

siamo entrati nella “fase 2” di questa dolorosa pandemia. Con immenso orgoglio mi sento di esprimere la mia gratitudine a voi Donatori: è stato grazie alla vostra generosità che la nostra associazione ha potuto rispondere in modo eccellente a tutti i consigli e richiami impartiti dal Ministero della Salute. Vi abbiamo chiamati quando tutti avevano timore di uscire di casa e recarsi in ospedale, ma non avete esitato e siete venuti a donare in tantissimi. Vi abbiamo sottoposto a triage infiniti e pazientemente vi siete resi disponibili. Vi abbiamo detto di fermarvi quando le scorte erano in esubero e diligentemente avete seguito le nostre richieste.

Con l’inizio della fase 2 l’ospedale “Mazzini”, come tutti gli altri presidi, ha ripreso gradualmente le attività ordinarie e le nostre scorte di sangue sono fortemente scese. Per questo sono qui a chiedervi un ulteriore sforzo, sempre rispettando le norme in uso dall’inizio della pandemia. Invito calorosamente tutti coloro che possono a contattare la nostra segreteria ai numeri 0861415460 – 0861429693 – 3501260850 per un appuntamento per la donazione di sangue o plasma.

Ora più che mai faccio appello al nostro essere “forti e gentili”. Dimostriamo ancora una volta, come sempre nei tanti momenti difficili che abbiamo vissuto insieme, di essere in grado di rialzarci dalle difficoltà incontrate sul nostro cammino. Diamo esempio anche in questa prova del grande senso civico dell’Associazione Donatori di Sangue Fidas Teramo. Sicura della vostra risposta positiva, virtualmente vi abbraccio con la speranza di poter riprendere presto le nostre consuete attività associative e poter brindare insieme al 60° compleanno della nostra associazione”.