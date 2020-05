Rinviato il Pinewood Festival dell’Aquila, si svolgerà nel 2021

A causa dell’emergenza sanitaria, gli organizzatori annunciano che la quarta edizione del festival, prevista per questa estate, è stata annullata

L’AQUILA – Il Pinewood Festival quest’anno non ci sarà. La quarta edizione del giovane festival, che già in pochi anni si stava confermando come uno degli eventi musicali più importanti del centro Italia, è stata annullata, ma con la promessa di tornare, con ancora più voglia e passione, nel 2021.

“Con il cuore a pezzi, comunichiamo che Pinewood Festival 2020 è annullato. Doveva essere un’edizione piena di novità, la più ricca di sempre, ma è proprio dall’impossibilità di dare il giusto valore al lavoro svolto finora che deriva questa decisione, a prescindere da quali saranno le future disposizioni da parte del Governo a riguardo. Questo non è solo un arrivederci al prossimo anno, ma un invito a far sì che ognuno di noi si impegni comprendere quali sono le vere priorità, proteggendo se stesso e le persone che ha vicino. Se saremo bravi a farlo, prima di quanto crediate ci abbracceremo di nuovo tutti insieme”.