Regione Abruzzo, in arrivo la metodologia didattica project work

Offrirà la possibilità ai ragazzi di svolgere a distanza il tirocinio curriculare richiesto nel piano di studi senza doversi muovere

PESCARA – I percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) della Regione Abruzzo si arricchiscono di una ulteriore attività. Sono, infatti, state emanate le direttive per lo svolgimento del cosiddetto project work, la metodologia didattica che si ispira al principio generale dell’“apprendere facendo”, in tutti i percorsi IeFP autorizzati durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Si tratta di un passaggio non secondario che si va aggiungere alle precedenti decisioni in materia di formazione a distanza (FaD) e linee operative per gli IeFP.

Il provvedimento sul project work rappresenta una ulteriore opportunità che viene fornita ai ragazzi che sono impegnati nei percorsi IeFP. Con l’attuazione del project work si dà la possibilità ai ragazzi di svolgere a distanza il tirocinio curriculare richiesto nel piano di studi senza dover raggiungere la sede dell’istituto scolastico-professionale.

In un periodo in cui tutti i tirocini sul posto di lavoro sono sospesi proprio perché essi non sono considerati contratti di lavoro, la possibilità di assolvere l’obbligo del tirocinio curriculare a distanza permette al ragazzo di non avere vuoti nel calendario scolastico-formativo del percorso IeFP durante l’emergenza sanitaria in modo da trovarsi in linea con il piano di studi con il cessare dell’emergenza stessa.

Con il provvedimento di autorizzazione al project work in modalità a distanza, il Servizio Istruzione ha provveduto anche alla pubblicazione delle indicazioni operative per l’attuazione della metodologia didattica a cui gli organismi di formazione e gli studenti dovranno attenersi per la regolarità del percorso stesso. La previsione del project work in modalità a distanza in luogo del tirocinio curriculare o stage ha valore provvisorio ed eccezionale limitato alla durata dell’emergenza sanitaria.