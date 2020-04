Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati Regione del 7 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 7 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino sono 340 i ricoverati con 66 in terapia intensiva

REGIONE – Prosegue la campagna di informazione da Abruzzonews in questo periodo di emergenza Coronavirus. Oggi, martedì 7 aprile andiamo a vedere le principali notizie e i nuovi dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità. C’eravamo lasciati nella giornata del 6 aprile con il seguente quadro: 340 pazienti, 66 in terapia intensiva mentre gli altri 1019 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Marsilio ha tenuto una conferenza ieri sul nuovo ospedale Covid19 che verrà allestito nella struttura ex Ivap, adiacente al presidio ospedaliero “Santo Spirito”. Già da martedì ha sottolineato si procederà all’affidamento della progettazione dei lavori ed entro 24 ore si passerà all’apertura del cantiere. Secondo i tecnici, serviranno 14 giorni di lavoro per allestire i primi 20 posti letto. Una volta completata, la struttura sanitaria conterà 214 posti letto, di cui 174 per la degenza e 40 di terapia intensiva. Nuovi ringraziamenti questa volta per il Lions Club “Chieti Melvin Jones” che ha raccolto una somma che ha permesso di acquistare due ventilatori da donare al Policlinico di Chieti SS Annunziata. Intanto l’assessore alla salute, Nicoletta Verì fa un nuovo appello a restare il più possibile a casa: “Comprendo perfettamente la sofferenza che queste limitazioni portano a ciascuno di noi ma voglio sottolineare con forza che si tratta di un sacrificio indispensabile per tutelare la nostra salute, dei nostri cari e di tutta la comunità”.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS OGGI IN ABRUZZO

7 APRILE 2020