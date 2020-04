Pasqua a Villa Caldari, colombe e uova per le famiglie

L’iniziativa di consegnare colombe e uova viene dal Comune di Ortona, in segno di vicinanza a chi é costretto a vivere nella zona rossa

ORTONA (CH) – In occasione della Santa Pasqua e vista la difficile situazione che oggi i residenti di Villa Caldari si trovano a vivere nella zona rossa, l’Amministrazione comunale di Ortona (CH), in segno di vicinanza e affetto, consegnerà in questi giorni a tutte le famiglie di Caldari una colomba pasquale e ai nuclei familiari con minori anche le uova di Pasqua.

“Un piccolo gesto per una grande comunità– sottolinea il sindaco Leo Castiglione– che con responsabilità e dignità sta rispondendo a questi giorni difficili. Un augurio da parte dell’amministrazione affinché questa Santa Pasqua possa rappresentare il momento per ripartire e tornare pian piano alla normalità”.

Foto di repertorio