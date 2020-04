Mascherine protettive al Comune di Giulianova dallo Juventus Club locale

GIULIANOVA – Lo Juventus Club Doc “39 Angeli” di Giulianova ha donato all’Amministrazione Comunale delle mascherine di protezione Gvs Filter Technology con filtri di ricambio e dotate anche della copertura per gli occhi. Le prime verranno consegnate agli agenti di Polizia Municipale al fine di contribuire ulteriormente alla tutela della loro salute nelle funzioni di servizio in strada e le seconde, con la protezione per gli occhi, saranno destinate al personale medico e sanitario del Laboratorio Analisi e del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Giulianova.

“Grazie allo Juventus Club di Giulianova per la preziosa donazione di dispositivi sanitari altamente tecnologici – ha dichiarato il Sindaco Jwan Costantini – che abbiamo pensato di destinare a coloro che sono più esposti al rischio contagio come i Vigili Urbani, quotidianamente impegnati sulle nostre strade per garantire controllo e supporto alla popolazione ed il personale medico e paramedico del nostro ospedale”.

Nella foto delle mascherine donate dallo Juventus Club Doc “39 Angeli” di Giulianova