Confronto ieri tra ammistratori abruzzesi e parlamentari di maggioranza

REGIONE – “Un confronto costruttivo. In questa fase è fondamentale un raccordo tra il livello amministrativo dei territori e quello parlamentare, è necessario farsi carico delle esigenze dei Comuni, affinché le loro richieste trovino spazio e ascolto nell’ambito delle misure di sostegno che si stanno continuando a predisporre a livello nazionale”: lo dichiarano i parlamentari di maggioranza Fabio Berardini, Camillo D’Alessandro, Luciano D’Alfonso, Gabriella Di Girolamo, Primo Di Nicola, Stefania Pezzopane, Daniela Torto, Gianluca Vacca, Antonio Zennaro commentando il confronto a cui hanno partecipato con numerosi sindaci e amministratori abruzzesi.

Tra le richieste e i problemi sollevati per affrontare la fase di emergenza la necessità di assegnare risorse e snellire le procedure per l’edilizia scolastica e la ricostruzione nei crateri sismici anche in un’ottica di rilancio economico, prevedere forme di sostegno specifiche per categorie di lavoratori particolarmente colpite nelle zone rosse, assicurarsi che l’erogazione di liquidità per le imprese, soprattutto per le piccole, sia tempestiva, proteggere i bilanci comunali attraverso risorse specifiche e molte altre problematiche che gli amministratori affrontano ogni giorno in prima linea. I parlamentari concludono: “Siamo impegnati tutti insieme a tenere vivo il filo del dialogo con gli amministratori così come con le forze sociali ed economiche. Anche per supplire al disinteresse e alla distanza della Regione Abruzzo”.