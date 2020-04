Il Coronavirus ferma anche l’edizione 2020 del Rito dei Serpari a Cocullo

Manca la comunicazione ufficiale ma, anche se le misure restrittive dopo il 13 aprile non ci fossero, é probabile che la festa non si tenga

COCULLO (AQ) – Manca ancora la comunicazione ufficiale ma molto probabilmente il 1° maggio a Cocullo (AQ) non si rinnoverà l’appuntamento con il Rito dei serpari, in onore di San Domenico Abate, ritenuto protettore dal mal di denti, dai morsi di rettili e dalla rabbia. Le disposizioni governative vietano infatti qualsiasi tipo di assembramento. Anche se le misure restrittive sono in vigore fino al 13 aprile é possibile che vengano prorogate e comunque, anche se la morsa dei divieti, dovesse essere allentata é molto difficile che appena due settimane dopo venga concessa una manifestazione che ogno anno richiama migliaia di persone.

Ma cosa c’é all’origine di queta festa? San Domenico era un monaco benedettino di Foligno che attraversò il Lazio e l’Abruzzo fondando monasteri ed eremitaggi. A Cocullo si fermò per sette anni, lasciando un suo dente e un ferro di cavallo della sua mula, divenute delle reliquie. Per questo la mattina della ricorrenza, nella chiesa a lui dedicata, i fedeli tirano con i denti una catenella per mantenere i denti stessi in buona salute e poi si mettono in fila per raccogliere la terra benedetta che si trova nella grotta dietro la nicchia del santo.

La terra sarà poi tenuta in casa come protezione dagli influssi malefici, sparsa nei campi per allontanare gli animali nocivi oppure sciolta nell’acqua e bevuta per combattere la febbre. Tale festa per alcuni studiosi è da correlare ai culti della dea Angizia, venerata presso gli antichi Marsi. Per altri studiosi invece, la si deve attribuire alla mitologia di Eracle. Infatti nella frazione di Casale sono stati rinvenuti bronzetti votivi raffigurante proprio Eracle che, come si sa, strangolò nella culla i due serpenti mandati da Era per ucciderlo.