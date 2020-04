Coronavirus in Abruzzo oggi, notizie e dati Regione del 6 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 6 aprile 2020: in attesa del bollettino sono 1703 i positivi con 347 ricoverati e 67 in terapia intensiva

REGIONE – Si apre una nuova settimana di informazione sul Covid19 in Abruzzo. Andiamo a vedere assieme quali sono le notizie principali di lunedì 6 aprile 2020 collegate a questa emergenza. Ricordiamo che il Presidente di Regione, Marco Marsilio, terrà alle ore 15 una conferenza stampa sul nuovo ospedale Covid-19 che sarà aperto a Pescara. Da una ricerca effettuata da Next14, gli abruzzesi sono ad oggi tra i più virtuosi nel rispettare le prescrizioni per il Coronavirus. Nella giornata di ieri ha parlato l’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì: “Se i dati si dovessero confermare in calo, dopo il 13 aprile potrebbe cambiare qualcosa sia in materia economica sia nella programmazione relativa alla emergenza sanitaria, ricominciando a curare anche le patologie normali”.

In attesa di vedere il nuovo bollettino, atteso per il primo pomeriggio, ricordiamo che sono 347 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 67 in terapia intensiva mentre gli altri 1006 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ABRUZZO

6 APRILE 2020