Covid-19, proroga di validità e digitalizzazione per i buoni dei celiaci

L’assessore Verì ha disposto la proroga della data di scadenza dei buoni spesa per i celiaci, trasmessibili ora anche per via telematica

PESCARA – Chi è affetto da malattia celiaca ha diritto per l’acquisto di prodotti senza glutine a buoni spesa, che possono riscossi soltento un periodo di tempo limitato.

Per andare incontro a molti pazienti celiachi, che, in questo periodo di emergenza, si sono trovati a dover affrontare una serie di disagi per l’utilizzo dei voucher, l’assessore alla salute Nicoletta Verì ha firmato un documento, che sarà recepito da una specifica ordinanza del presidente della Regione, Marco Marsilio. Il documento prevede la proroga di un mese della data di scadenza dei buoni. Ciò significa che l’eventuale credito residuo dei buoni di marzo potrà essere speso entro il 30 aprile, quelli di aprile potranno essere spesi fino al 31 maggio, quelli di maggio fino al 30 giugno, quelli di giugno fino al 31 luglio.

Sarà, inoltre, possibile ordinare gli stessi prodotti per via telematica, evitando le uscite di casa, dopo essersi accertati che l’operatore commerciale abbia dato la propria disponibilità. “Si tratta di una facoltà, non di un obbligo”, ha precisato la Verì. In caso di accordo con l’operatore commerciale, il buono potrà essere trasmesso allo stesso per via telematica, contestualmente all’ordine degli alimenti. E sarà consegnato materialmente solo nel momento della consegna a domicilio dei prodotti.