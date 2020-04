Roseto, attività di ascolto a distanza da parte dell’Associazione Il Punto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Dopo un iniziale periodo di assestamento, necessario per metabolizzare la nuova realtà quotidiana che siamo stati chiamati a vivere, il nostro gruppo, il quale ha continuato e continua a lavorare incessantemente, ha deciso di assumere una nuova veste, cucita in funzione delle ristrettezze cui tutti noi siamo soggetti.

Inauguriamo pertanto, a partire da oggi e fino alla fine dell’emergenza, l’attività di ascolto a distanza di quanti vorranno sottoporci questioni sulle quali, grazie soprattutto alle diverse professionalità che animano la nostra Associazione, poter ragionare insieme, poter discutere e alle quali poter fornire valide soluzioni percorribili.

Saremo, in aggiunta, cassa di risonanza delle tante iniziative in grado di rendere meno gravosa la permanenza forzata in casa.

Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra più profonda gratitudine verso gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, i volontari e tutte le categorie di lavoratori che continuano ad adempiere al loro dovere assicurandoci di poter continuare a disporre di beni e servizi e, più in generale, di mandare avanti il nostro Paese”. Lo riferisce l’Associazione Il Punto in una nota.