Annullati i festeggiamenti di San Nicola dell’8 e 9 maggio 2020

FOSSACESIA – L’Amministrazione Comunale di Fossacesia, il Parroco Don Leo ed il Comitato Feste San Nicola hanno deciso di annullare tutte le celebrazioni civili legate alla Festa di San Nicola, a causa del perdurare dell’emergenza Covid 19. “É una decisione che abbiamo dovuto prendere nostro malgrado – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – ma purtroppo non abbiamo molta scelta al fine di tutelare la salute dei nostri cittadini, nonchè per rispettare le normative nazionali. Sappiamo che San Nicola è una festa sentitissima dalla nostra comunità , che siamo certi comprenderà la situazione”.

La festa in onore di San Nicola, che ricorre l’ 8 e 9 maggio, è particolarmente sentita dai cittadini ed ogni anno raduna tantissime persone che si recano Fossacesia per celebrare il Santo. Quest’anno purtroppo, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza del virus Covid 19 non sarà possibile svolgere i festeggiamenti.