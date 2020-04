Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 18 aprile 2020

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 18 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino +97 nuovi casi, 43 in terapia intensiva (+1)

REGIONE – Nuovo apputamento con l’informazione di Abruzzonews in questo periodo di emergenza Coronavirus. Oggi, sabato 18 aprile 2020, andiamo a vedere i fatti principali successi in Regione e i dati del nuovo bollettino previsto come sempre per il primo pomeriggio. Aggiudicato l’appalto per la realizzazione del Covid-Hospital di Pescara alla ditta Omnia Servitia Srl. L’assessore Verì ha fatto il punto della situazione sulle criticità che sta affrontando la regione (sotto trovate il link all’articolo). “Regione è intervenuta tempestivamente, con specifiche ordinanze, su molteplici fronti che si sono aperti in queste settimane: a partire dalla sospensione delle attività ambulatoriali e di tutte le prestazioni sanitarie non urgenti, che hanno permesso di razionalizzare gli accessi esterni a tutte le strutture” lo riferisce il dottor Alberto Albani, referente regionale per le maxi emergenze sanitarie (approfondimento nella sezione notizie covid). Ricordiamo che fino al 23 aprile si potrà compilare e inviare il bando per la richiesta di un bonus fino a 1000 euro destinato alle famiglie in difficoltà.

TUTTO SUL CORONAVIRUS OGGI IN ABRUZZO

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 18 APRILE 2020

Dall’ultimo quadro del 17 aprile sono stati registrati complessivamente 2443 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 97 casi, su un totale di 1113 tamponi analizzati (8.7 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (16 aprile) i positivi erano stati 72, su un totale di 1042 tamponi (6.9 per cento). 319 pazienti (- 5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 43 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva mentre gli altri 1580 (+96 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (122 in provincia dell’Aquila, 352 in provincia di Chieti, 690 in provincia di Pescara e 416 in provincia di Teramo).

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZO DEL 18 APRILE 2020