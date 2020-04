Pescara, rimozione rifiuti in spiaggia: attivate le procedure

PESCARA – “Si è messa in moto la macchina di Ambiente Spa per la rimozione dei rifiuti spiaggiati nel corso dell’inverno sul nostro litorale. Un primo sopralluogo già effettuato sull’intero tratto di arenile pescarese ha fatto emergere la presenza di molti cumuli e accatastamenti che richiedono l’impiego di mezzi grandi di cui attualmente non disponiamo. Per tale ragione Ambiente ha attivato e procedure di recepimento dei preventivi da parte di ditte esterne abilitate e l’obiettivo è quello di far partire gli interventi di bonifica almeno prima della fine di aprile”. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco.

“Le ultime ordinanze e disposizioni ministeriali legate all’emergenza Covid-19 – ha ricordato l’assessore Del Trecco – hanno assicurato ai nostri balneatori la possibilità di rientrare nelle proprie concessioni esclusivamente per le operazioni di pulizia e sistemazione delle spiagge, dunque opere di manutenzione ordinaria, interventi peraltro importanti proprio per garantire il ripristino e il mantenimento delle opportune condizioni igienico-sanitarie sulla città, seppur in questo momento non è consentito passeggiare sulla spiaggia.

Ovviamente il primo problema che i nostri operatori del mare si sono trovati di fronte è stata la presenza, soprattutto sulla riva, sulla battigia, di enormi cumuli di rifiuti, tra cui anche tronchi d’albero, ma anche plastica, legno e molto materiale vario, depositati sulla sabbia dalle mareggiate dell’inverno e della prima parte della primavera, come del resto accade ogni anno. Il problema inerente il ritiro e lo smaltimento di quei rifiuti, e parliamo di grosse quantità, ci è stato subito manifestato dal Presidente della Sib-Confcommercio Riccardo Padovano con una mail ufficiale e l’amministrazione comunale ha subito attivato la macchina degli interventi.

Ambiente Spa ha effettuato un sopralluogo sul litorale prima di Pasqua, per verificare le condizioni della spiaggia e, dagli accertamenti, è emerso che la situazione più grave è stata riscontrata soprattutto sul tratto di arenile nord. In particolare si è evidenziata la necessità di effettuare interventi di rimozione di cumuli e catasti di grosse dimensioni e ingombro, operazione che richiede però l’impiego di mezzi grandi di cui Ambiente Spa non dispone. Per tale ragione sono stati chiesti preventivi a ditte esterne con l’obiettivo di entrare in azione con i ritiri già nei prossimi giorni, al fine di affiancare, per quanto possibile, i nostri imprenditori del mare nel cammino di lenta ripresa delle attività mentre ancora non possiamo dirci fuori dall’emergenza coronavirus”.

