14 uffici postali in provincia di Chieti dal 20 aprile: ecco quali

Da lunedì prossimo riapriranno 14 uffici postali, chiusi per emergenza Coronavirus. Un modo per agevolare le fasce di popolazione più fragili

CHIETI – Da lunedì 20 aprile 14 uffici postali nella provincia dell’Aquila, che nelle scorse settimane erano stati chiusi a causa dell’emergenza coronavirus, riapriranno al pubblico. In particolare, torneranno fruibili al pubblico gli uffici di: Albino, Archi, Brecciarola, Chieti 4 (viale Croce), Chieti 8 (Via Verdi), Francavilla al Mare R. Alcione, Miracoli, San Giovanni Teatino, San Leonardo di Ortona, San Salvo Marina, Terranova, Vasto 1, Via Cavour, Vila Romagnoli, Villascorciosa.

La riapertura degli uffici postali è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza quali l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Per i giorni, gli orari di apertura di ciascun ufficio postale de i servizi offerti si invita a consultare il sito ufficiale di Poste Italiane.