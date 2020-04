Chieti, l’Ospedale di Chieti riceve la visita di Monsignor Forte

L’arcivescovo si é raccolto in preghiera per i malati ed elogiato personale medico, infermieristico e assistenziale del SS. Annunziata

CHIETI – L’arcivescovo di Chieti-Vasto, Monsignor Bruno Forte, si è recato ieri in visita all’Ospedale Ss. Annunziata, fermandosi nella cappella dove ha guidato un breve momento di preghiera, dedicando un’attenzione particolare agli ammalati di Covid-19 e al personale medico, infermieristico e assistenziale.

Il Monsignore ha detto che il tocco di Gesù guarisce perché è il tocco di Dio, quel Dio che si è fatto uomo per amore nostro, per toccare e condividere in tutto la nostra condizione umana e trasmetterci il dono della salvezza che viene da Lui.

L’arcivescovo ha continuato dicendo che sulla croce il Figlio eterno è entrato anche nell’abisso di debolezza, di fragilità, di dolore, di solitudine, di oscurità, che tanti hanno sperimentato e stanno sperimentando a causa del Covid-19. Ha, pertanto, invitato ad affidare al Signore la propria croce per farne scuola di fede e carità,. Chi ama Gesù Crocifisso e lo segue non potrà non sentirsi chiamato a lenire le croci di tutti coloro che soffrono, nell’attiva dedizione agli altri, nell’impegno operoso e vigile per fare di ogni Calvario un luogo di resurrezione e di vita piena. Poi Monsignor Forte a aggiunto osservando che è quanto stanno facendo tanti medici, infermieri, operatori della sanità, sacerdoti, lavoratori impegnati per il bene comune e i servizi essenziali.

Ha poi concluso dicendo di invocare il dono prezioso di ascoltare Dio, che ci sta parlando anche in questa drammatica pandemia, e di riconoscere ‘i santi della porta accanto’, prendendo esempio da loro.