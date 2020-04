Ciclismo, il Giro d’Italia virtuale sbarca in Abruzzo: ecco quando

La tappa San Salvo – Tortoreto si articolerà tra il 18 e il 21 aprile; partirà dalla localtà di Controguerra per arrivare a Lungomare Sirena

CONTROGUERRA (TE) – In attesa di poter vivere la passione del Giro lungo le strade d’Italia, é nato Giro d’Italia Virtual by Enel, l’esperienza digitale della Corsa Rosa in collaborazione con Garmin Edge e Tacx. Una opportunità unica di sentirsi parte di una community viva, fatta di appassionati di ciclismo accomunati dallo stesso Amore Infinito verso il Giro d’Italia. Una famiglia intera che in tutto il mondo pedalerà virtualmente sui tracciati di sette tappe iconiche del Giro d’Italia 103. Come per i professionisti sulle strade, si potranno sfidare i propri amici per indossare la Maglia Rosa.

Partecipare è semplice e gratuito. Per poter partecipare alle tappe sono necessari un ciclocomputer Garmin Edge compatibile (come Edge 520, Edge 530, Edge 820, Edge 830 e Edge 1030) che ospiterà il tracciato su cui pedalare, uno smart trainer di nuova generazione come un rullo Tacx smart e l’iscrizione al sito Garmin Virtual Ride.

Al termine di ogni tappa verrà stilata la classifica e saranno assegnate Maglia Rosa, Maglia Bianca (per gli under 26) e la Maglia Garmin a cho avrà raggiunto la velocità più alta. Per il regolamento, basta consultare il sito http://www.giroditalia.it/it/giro-virtual/.

Il Giro Virtuale d’Italia “toccherà” l’Abruzzo. La prima tappa, San Salvo-Tortoreto, si articolerà tra il 18 e il 21 aprile. La tappa virtuale si innesterà su quella reale al km. 177 in località Controguerra (TE), nota per le sue produzioni vitivinicola e olearia. Nel 1996 è nata la denominazione Controguerra DOC e a Controguerra è stato riconosciuto il titolo di Città del Vino. Nel 2014 Controguerra ha ottenuto anche il riconoscimento di Città dell’Olio.

Si affronterà una tappa mossa con due strappi nella parte Alta di Tortoreto. Il secondo dei ue strappi è GPM posto nella città Alta. Subito a scendere si passerà in prossimità della terrazza panoramica della Fortellezza. Lasciata Tortoreto Alta la tappa scenderà verso Tortoreto Lido. Si punterà dapprima verso nord in direzione di Alba Adriatica e poi verso sud. Si giungerà al traguardo percorrendo il lungomare Sirena.