Covid Hospital, Masci: “grande conquista per Pescara da realizzarsi in tempi cinesi da noi abruzzesi”

PESCARA – “L’Ospedale Covid 19 a Pescara, nella palazzina rossa, per l’emergenza e per quando saremo tornati alla vita normale. Un presidio fondamentale, tra 15 giorni 20 posti letto, tra 20 giorni 36 posti letto, tra 30 giorni 50 posti letto, a regime 214 posti letto. Una grande conquista per Pescara da realizzarsi in tempi cinesi da noi abruzzesi. Stamattina la consegna dei lavori. La Regione è stata eccezionale. Bravi Marsilio, Sospiri e Verì. Bravi i tecnici.C’ho creduto sin dall’inizio, l’ho sostenuto, oggi sono contento per Pescara e per l’Abruzzo. Andiamo avanti!”. Lo ha riferito il sindaco di Pescara, Carlo Masci sulla sua pagina Facebook.

Foto tratta dalla pagina ufficiale Facebook del sindaco di Pescara