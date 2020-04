Barete, fedeli in Chiesa durante una Messa: sanzionati

Intervenuti su segnalazione, i Carabinieri dell’Aquila hanno sanzionato i partecipanti ad una Messa a porte aperte: é assembramento

BARETE (AQ) – Nel pomeriggio del 18 aprile, i Carabinieri della Compagnia di L’Aquila sono intervenuti nella chiesa Cristiano Ortodossa di Barete, in provincia dell’Aquila, su segnalazione, attraverso il numero di emergenza 112, di alcuni cittaini che avevano segnalato un assembramento di persone, in violazione delle disposizioni governative recanti misure per arginare la diffusione del Coronavrus che vietano gli assembramenti.

I militari hanno constatato che all’interno di quel luogo di culto era stata appena celebrata una messa a porte aperte alla quale avevano partecipato alcuni fedeli provenienti da un Comune della bassa valle dell’Aterno e hanno comminato sanzioni ai presenti

Nell’occasione è stato ribadito a tutti i presenti che le funzioni religiose possono essere svolte esclusivamente a porte chiuse e senza la presenza dei fedeli. Tutti i presenti sono stati invitati a fare rientro presso le rispettive abitazioni.

Nel corso delle prossime settimane, in concomitanza con le celebrazioni dei riti della pasqua ortodossa e delle prossime festività nazionali, i Carabinieri intensificheranno i controlli.