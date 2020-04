Coronavirus, il 17 aprile sanzionate 29 persone a Teramo

Il 17 aprile su 1.088 persone controllate, 29 non rispettavano le norme contenute nel DPCM per il contrasto alla diffusione del Covid-19

TERAMO – Continuano nel teramano i controlli delle Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) per verificare il rispetto delle norme contenute nel decreto del Governo per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

La Prefettura di Teramo ha comunicato che nella giornata del 17 aprile sono state controllate 1.088 persone: le denunce, per non aver fornito l’autocertificazione con motivazioni relative a lavoro o necessità. sono state ben 29. Una persona fermata per altri. Le verifiche si sono allargate anche agli esercizi commerciali: sono stati 504 i locali controllati.