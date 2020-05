Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 14 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 14 maggio: scendono a 214 i pazienti ricoverati così come quelli in terapia intensiva, 1268 in isolamento

REGIONE – Giovedì 14 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 12 casi nuovi, 214 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 7 in terapia intensiva e 1.268 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Tra i provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale, riunita in videoconferenza, c’é anche la riprogrammazione dei due fondi strutturali, Fesr e Fse, al fine di dare risposte alle emergenze e alle urgenze derivanti dal Covid-19. Tra queste ci sono anche otto milioni di euro sono stati destinati a incentivi al personale sanitario, medico e paramedico, in servizio nei mesi di marzo e aprile per fronteggiare la pandemia. L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha commentato dicendo che si tratta di un giusto riconoscimento al grande lavoro portato avanti in queste settimane di emergenza senza mai risparmiarsi, mettendo da parte i propri affetti personali e rischiando anche la stessa vita, per garantire assistenza ai nostri concittadini colpiti dal Covid 19. Nove milioni e 400mila euro serviranno, invece, per una nuova edizione del microcredito destinato ad aiutare imprenditori individuali e lavoratori autonomi. Un milione di euro degli Fse è stato voluto dalla Giunta per facilitare il collegamento internet a quelle famiglie residenti in zone della regione non raggiunte dalla banda larga, al fine di garantire ai figli di poter seguire virtualmente le lezioni scolastiche attraverso i collegamenti via internet con i propri insegnanti. Per quanto riguarda i fondi Fesr, la riprogrammazione prevede 19 milioni a copertura della proposta di legge destinata a garantire un contributo a quelle categorie di imprese che hanno subìto danni economici a seguito delle disposizioni prese con l’emergenza Covid.

L’assessore allo Sviluppo economico, Mauro Febbo, alla redazione di “Sos Coronavirus ha anticipato alcune novità che saranno adottate nelle prossime ore con ordinanze del Presidente della Giunta regionale, dopo il confronto di ieri tra Governo e Regioni. Riapertura del commercio al dettaglio, di tutti i laboratori artigiani, della ristorazione e degli agriturismi e, in più, sarà possibile trascorrere il solo fine settimana, a partire dal venerdì fino alla domenica, nelle seconde case.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 14 MAGGIO 2020

Sarà disponibile nel primo pomeriggio il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 14 MAGGIO 2020

