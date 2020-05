Covid-19, l’assessore Verì su premialità agli operatori sanitari

8 milioni di euro stanziati: per l’assessore alla salute si tratta di un giusto riconoscimento al grande lavoro portato in questi mesi

PESCARA – Nella giornata del 12 maggio, la Giunta regionale, riunita in videoconferenza, ha approvato, tra l’altro, un finanziamento di 8 milioni di euro per garantire le premialità agli operatori sanitari direttamente impegnati nella gestione dell’emergenza. Somme che saranno riconosciute come indennità aggiuntive per i mesi di marzo e aprile.

L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha commentato dicendo che si tratta di un giusto riconoscimento al grande lavoro portato avanti in queste settimane di emergenza senza mai risparmiarsi, mettendo da parte i propri affetti personali e rischiando anche la stessa vita, per garantire assistenza ai nostri concittadini colpiti dal Covid 19.

Un grande risultato che ci permette ora di continuare su basi certe il confronto con le organizzazioni dei lavoratori per la quantificazione e l’attribuzione dei compensi.