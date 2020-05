Istituzione della Zona economica speciale, Marsilio si rivolge a Provenzano

La Regione non può più aspettare per le Zone Economiche Speciali, strumenti di rilancio importanti per imprese e territori nel post Covid

PESCARA – Il presidente Marco Marsilio ha inviato una lettera al Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano per sollecitare l’istituzione della Zes (Zona economica speciale), il cui relativo iter funzionale é già stato attivato da tempo. Già con la deliberazione n. 396 dell’8 luglio 2019, la Giunta regionale si era impegnata a recepire le osservazioni pervenute dai competenti Ministeri, apportando le modifiche richieste al Piano Strategico di Sviluppo originariamente elaborato, trasmettendo una nuova proposta ai fini dell’ottenimento del Decreto IstitutivoZES Abruzzo.

Tuttavia, con ulteriore comunicazione del Dipartimento delle Politiche di Coesione, del 4 novembre 2019 erano state sollevate aggiuntive criticità, che, nonostante il puntuale riscontro fornito dalla Regione Abruzzo con nota 352310 del 16 dicembre 2019, avevano continuato ad essere oggetto di confronto anche durante la seduta della Cabina di Regia Interistituzionale ZES, tenutasi a Roma il 22 novembre 2019, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A quel punto l’Amministrazione regionale per imprimere una definitiva accelerazione all’iter istitutivo della ZES che ormai il territorio abruzzese attende da troppo tempo, aveva provveduto alla costituzione di apposito gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di rivedere e integrare la precedente proposta istitutiva, approvata con la citata DGR 396/2019, riscontrando direttamente nel Piano di Sviluppo Strategico e in maniera ancora più dettagliata, le richieste pervenute dai competenti ministeri e recependo, in particolare, le indicazioni emerse nel corso della riunione tecnica tenutasi il 17 febbraio 2020 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo scorso 12 marzo 2020, infatti, con nota prot.n. RA/0074021/20, la Regione Abruzzo aveva provveduto a trasmettere, ancora una volta, la proposta istitutiva della ZES Abruzzo, in seguito all’elaborazione del nuovo Piano di Sviluppo Strategico approvato con la deliberazione di giunta regionale n. 128 del 4 marzo 2020.

Marsilio ha scritto che a questo punto la Regione non perdere anche un solo giorno in più, soprattutto in considerazione della fase emergenziale che l’intero paese si è trovato ad affrontare. Gli esperti della materia hanno al riguardo evidenziato che il post emergenza Covid-19 potrebbe condurread una crisi del circuito di scambi globale a vantaggio di una rinnovata centralità delle regioni del centro sud Italia e le Zone Economiche Speciali, in uno scenario profondamente mutato come quello che ci consegna il post epidemia, possono concretamente fungere,in maniera ancora più significativa, da strumenti di rilancio importanti per imprese e territori.

Il Comitato scientifico dell’Osservatorio economico sulle ZES e le iniziative di sviluppo delle aree speciali, istituito con l’accordo fra Assoporti e Svimez, che ha di recente avviato i propri lavori, ha fatto un punto sullo stato attuale delle Zone Economiche Speciali sottolineando il contributo che possono dare insieme alleZone logistiche speciali, per rafforzare il peso dell’economia del mare. Le Zone Economiche Speciali, definite un vero e proprio “vaccino contro la crisi” ora più che mai possono fungere da strumentoper favorire l’uscita dalla crisi, resa ancora più grave dall’impatto del blocco produttivo.

Per queste ragioni si chiede un riscontro celere della proposta avanzata dalla Regione Abruzzo che merita ora, e non domani, l’istituzione della propria Zona Economica Speciale per poter dare al proprio territorio le risposte che merita, al pari delle altre Regioni del Centro Sud, che già da tempo hanno avuto la possibilità di usufruire di questo prezioso strumento.