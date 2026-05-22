Meteo Abruzzo weekend dal 22 al 24 maggio 2026 all’insegna del bel tempo

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel corso del weekend dal 22 al 24 maggio l’anticiclone si espanderà con decisione e favorirà condizioni di stabilità con bel tempo, con caldo in aumento e valori massimi di 26/28°C sulle pianure interne nel corso del weekend. Clima caldo e stabile che proseguiranno anche nel corso della prossima settimana.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 22 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Mare mosso.

Sabato 23 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare mosso.

Domenica 17 maggio

Persiste il campo di alte pressioni che abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (22-24 maggio 2026)

PESCARA

VEN – min 18° max 23°

SAB – min 16° max 24°

DOM – min 17° max 26°

CHIETI

VEN – min 13° max 23°

SAB – min 13* max 24°

DOM – min 14° max 25°

TERAMO

VEN – min 14* max 24°

SAB- min 14° max 25°

DOM – min 14° max 26°

L’AQUILA

VEN – min 9° max 22°

SAB – min 9° max 23°

DOM – min 11° max 24°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.