Coronavirus, sì di Regione Abruzzo al moto turismo

Dal 16 maggio consentite anche trial, motocross, enduro, motorally, moto turismo purché nel rispetto della normativa anti Coronavirus vigente

PESCARA – Dopo la Liguria anche la Regione Abruzzo riapre al moto turismo. Il Presidente Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza n. 58, dove si legge che “nell’ordinanza n. 52 art.1, rientrano anche l’utilizzo della moto nell’ambito delle attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (trial, motocross, enduro, motorally, moto turismo) purché nel pieno rispetto, oltreché della normativa ordinaria vigente per lo svolgimento di tali attività sportive e motorie, delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale, così come dettate dai DPCM governativi e dalle ordinanze regionali. Resta fermo per tali attività il divieto di spostamento tra Regioni”.

Il via scatterà il prossimo 16 maggio.