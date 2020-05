Covid-Hospital a Pescara, presentazione della prima parte

Il 16 maggio presentazione della prima parte dell’ospedale in conferenza stampa, alla quale parteciperà anche il Presidente Marsilio

PESCARA – Sabato 16 maggio, alle ore 11.30, nell’Aula magna dell’Ospedale di Pescara, si terrà un conferenza stampa per illustrare il completamento della prima parte dell’ospedale-Covid di Pescara. Alla riunione arteciperà il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio.

Il Progetto Covid Hospital prevede la realizzazione di posti letto destinati ai pazienti Covid-19, articolati in base all’intensità di cura, nell’edificio oggetto dell’intervento (Palazzina C), costituito da 7 livelli, i cui interventi riguarderanno l’adeguamento di 4 livelli dell’edificio (il 4°, 5°, 6° e 7° livello) per una superficie totale di 3.904 mq.