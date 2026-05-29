Regione Abruzzo al FORUM PA 2026: innovazione, coesione e IA con il progetto IRIDE

REGIONE – La Regione Abruzzo si presenta da protagonista al FORUM PA 2026, in programma dal 9 all’11 giugno al Centro Congressi La Nuvola di Roma, il principale appuntamento nazionale dedicato all’innovazione della Pubblica amministrazione. Un palcoscenico strategico in cui l’Abruzzo porterà la propria esperienza di governance, digitalizzazione e gestione dei fondi europei, mostrando il percorso avviato con l’Accordo per la Coesione Abruzzo 2021–2027, che mobilita investimenti per 1 miliardo e 257 milioni di euro.

Allo stand istituzionale saranno illustrati progetti, interventi e strumenti messi in campo per rafforzare la capacità amministrativa, accelerare la spesa e accompagnare i territori nell’attuazione degli investimenti strategici. Al centro della partecipazione ci sarà anche il nuovo magazine dedicato agli interventi finanziati dai fondi di coesione, una pubblicazione pensata per raccontare non solo le opere realizzate, ma anche il lavoro amministrativo che sostiene la trasformazione dei territori: rigenerazione urbana, innovazione digitale, valorizzazione dei borghi, mobilità sostenibile, turismo e transizione verde. Un racconto che declina operativamente il claim “Siamo l’Abruzzo. Generiamo Valore”.

La presenza regionale, sostenuta dalla regia organizzativa di Formez PA attraverso i progetti Coesa e VOCE, rappresenta un’occasione per mostrare a livello nazionale un modello basato sull’integrazione tra innovazione, formazione e governance multilivello. Il programma abruzzese si articolerà in due appuntamenti centrali.

Il primo è in calendario mercoledì 10 giugno, dalle 12:30 alle 13:30 (Sala 2), con il talk “IRIDE racconta la coesione. L’IA al servizio di amministrazioni, cittadini e imprese”. Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il Presidente di Formez PA Giovanni Anastasi presenteranno la demo di IRIDE, il nuovo assistente virtuale basato sull’Intelligenza Artificiale, operativo h24 e progettato per supportare cittadini e amministrazioni nella consultazione dei dati sulla coesione, nel monitoraggio degli investimenti e nella comunicazione istituzionale. Affiancato da un Osservatorio internazionale sulle buone pratiche, IRIDE rappresenta un passo avanti nell’uso dell’IA per finalità civiche.

Il secondo appuntamento è previsto giovedì 11 giugno, sempre dalle 12:30 alle 13:30 (Sala 2), con il talk “L’Italia che resta: competenze che trattengono, territori che crescono”. Moderato dal Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo, Emanuela Murri, il confronto coinvolgerà esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore regionale al Sociale Roberto Santangelo. Il focus sarà sul ruolo delle competenze come leva per lo sviluppo duraturo e la coesione sociale, con un approfondimento sulle esperienze delle regioni in transizione – Abruzzo, Marche e Umbria – diventate veri laboratori di innovazione pubblica. Sarà illustrata la strategia abruzzese basata sull’uso integrato dei fondi FSE+ e FSC, che vede nell’Hub delle competenze l’infrastruttura abilitante per connettere formazione, imprese e innovazione, contrastando la fuga di talenti e generando nuove opportunità sui territori.

Un programma denso che conferma il ruolo strategico dell’Abruzzo nel panorama nazionale dell’innovazione pubblica e che ribadisce l’importanza degli investimenti in tecnologia, capitale umano e governance per costruire istituzioni più forti, moderne e vicine ai cittadini.