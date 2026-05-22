Abruzzo, boom di adesioni per l’avviso “Invecchiamento attivo”

REGIONE – Oltre 200 richieste di finanziamento, centinaia di associazioni ed enti coinvolti e 206 progetti potenzialmente finanziabili: sono i numeri che certificano il grande successo dell’avviso “Supporto all’invecchiamento attivo”, finanziato con 3,8 milioni di euro nell’ambito della programmazione FSE Plus. Gli esiti provvisori sono stati pubblicati sul portale Coesione Abruzzo.

Pubblicato lo scorso dicembre, l’avviso sostiene progetti di coesione sociale dedicati ai cittadini over 65, con l’obiettivo di promuovere benessere, inclusione e qualità della vita, valorizzando il ruolo attivo degli anziani nella comunità.

“Il successo dell’avviso – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo (nella foto)– conferma quanto il tema dell’invecchiamento attivo sia attuale e quanto gli anziani vogliano essere parte attiva della società. La presentazione di centinaia di progetti dimostra una forte partecipazione e una copertura territoriale completa”.

171 progetti ammessi in via provvisoria

L’analisi delle oltre 200 domande ha portato alla definizione di un elenco provvisorio di 171 progetti ammessi, dai quali nei prossimi mesi sarà elaborata la graduatoria definitiva con l’indicazione dei finanziamenti fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

I progetti prevedono:

-il coinvolgimento di almeno 30 partecipanti over 65

-una durata massima di 12 mesi

-un finanziamento compreso tra 30.000 e 50.000 euro

“Investire sugli over 65 significa investire sulla comunità”

“Investire sull’invecchiamento attivo – conclude Santangelo – significa tutelare salute e benessere dei cittadini più maturi, ma anche valorizzarne competenze ed esperienze come risorsa preziosa per tutta la comunità”.