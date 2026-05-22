Abruzzo, inaugurata la Casa della Comunità di Cepagatti

CEPAGATTI – È stata inaugurata questa mattina la Casa della Comunità di Cepagatti, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dell’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì. Si tratta della prima struttura di questo tipo attivata dalla ASL di Pescara nell’ambito del potenziamento della sanità territoriale previsto dal PNRR.

La Casa della Comunità è ospitata al secondo piano del CERS di Cepagatti, recentemente ristrutturato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La struttura è già operativa e rappresenta un presidio di assistenza di prossimità, con servizi sanitari e sociosanitari integrati rivolti ai cittadini del territorio.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità regionali e locali, insieme alla Direzione della ASL di Pescara.

Un modello multidisciplinare per ridurre la pressione sugli ospedali

Durante l’inaugurazione è stato evidenziato come la Casa della Comunità offrirà un servizio multidisciplinare, con medici, infermieri, specialisti e operatori sanitari, garantendo strumenti diagnostici e assistenza continuativa. L’obiettivo è rispondere ai bisogni della popolazione senza ricorrere sempre agli ospedali, alleggerendo così i pronto soccorso.

“Le Case della Comunità hanno un ruolo fondamentale – ha dichiarato Marsilio – perché per troppo tempo la sanità pubblica si è concentrata quasi esclusivamente sugli ospedali, con il risultato di sovraccaricare i pronto soccorso. Queste strutture territoriali permettono invece di offrire assistenza vicino casa, in modo integrato e continuativo”.

Il presidente ha inoltre ricordato l’importanza del confronto nazionale sul riparto del Fondo sanitario, sottolineando che “è già un risultato importante aver aperto un dialogo concreto su criteri che tengano conto delle reali esigenze dei territori”.

Verì: “Un modello strategico per la sanità territoriale”

L’assessore Nicoletta Verì ha ribadito il valore della medicina territoriale e dell’integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari, indicando la Casa della Comunità di Cepagatti come modello di riferimento per il rafforzamento dell’assistenza sul territorio regionale.