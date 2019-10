“La Casa dei Sette Cadaveri”, cena con delitto a Villa Pardi: ecco quando

In occasione dell’imminente festività di Halloween due appuntamenti nel ristorante di Manoppello il 26 e il 31 ottobre. Info su orari e costi

MANOPPELLO – Halloween porta con sé “La Casa dei Sette Cadaveri”, cena con delitto thriller/horror che si preannuncia il nuovo cavallo di battaglia di Cronosfera. Protagonista è Vanessa McCorman, determinata ispettrice della Louisiana alle prese con i casi irrisolti e con il suo ruolo di donna, sola contro tutti, nei contraddittori anni ’50.

Sabato 26 e giovedì 31 ottobre, alle 20.30, si comincia con due date da non perdere a Villa Pardi (Manoppello), per una cena con delitto unica nel suo genere. Dopo i precedenti episodi: “Luci nella palude” e “Il buio oltre Pelican Pond”, stavolta Vanessa, tipo pratico e sicuro sé, si mostrerà in tutta la propria fragilità, combattuta tra le prove tangibili e le sensazioni che le annebbiano la mente, così, per la prima volta, capirà cosa vuol dire aver paura. Perché il racconto dello Stregone sulla Casa dei Sette Cadaveri l’ha turbata? È tornata a Pelican Pond per indagare sulla scomparsa del magnate Ronald Dawson o per scoperchiare un caso di 70 anni fa? Sono solo vecchie leggende, come le dice il detective Hartigan, o in quella Casa si nasconde veramente il Male?

Il terzo capitolo della trilogia della Louisiana vedrà la sua protagonista confusa come non lo è mai stata, perché, stavolta, dovrà fronteggiare avversari impalpabili…

Come al solito il cast degli attori Cronosfera contribuirà a rendere indimenticabile la serata, assieme ad un ricco menù preparato dallo chef di Villa Pardi (tortino di cicoria, peperone farcito, pallotte di melanzane, strozzapreti broccoli e salsiccia, maialino agli agrumi con radicchio grigliato, torta alla sambuca e scaglie di cioccolato). Le bevande sono incluse, su richiesta è possibile avere delle varianti vegetariane.

COME PARTECIPARE

Il costo di spettacolo e cena è di 35 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335.7877672 (anche whatsapp) oppure cliccare sul link: https://mailchi.mp/cronosfera/lcd7c-villapardi. Appuntamento alle 20.30, si raccomanda la massima puntualità.

Siete pronti a viaggiare nel tempo?

ABBIGLIAMENTO ANNI ’50: Per immergersi nell’atmosfera della serata, tutti i partecipanti sono invitati ad indossare abiti o accessori tipici dell’epoca.