Abruzzo, al via BLUE SENTYNET: il nuovo sistema di monitoraggio marino

PESCARA – Il vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, annuncia con soddisfazione l’avvio ufficiale di BLUE SENTYNET, il nuovo progetto strategico sviluppato nell’ambito della visione “Abruzzo Sostenibile Blue Deal” e finanziato con le risorse del Piano Nazionale FEAMPA, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura.

L’iniziativa è stata presentata nel corso del kick‑off meeting ospitato nella Sala C. D’Ascanio della Regione Abruzzo a Pescara, dove il team di lavoro e i partner hanno analizzato nel dettaglio i diversi Work Packages, le metodologie operative, gli strumenti tecnologici, il cronoprogramma e le risorse disponibili.

Un sistema regionale integrato per monitoraggio, previsione e allerta

BLUE SENTYNET punta a costruire un sistema avanzato e integrato di monitoraggio ambientale, capace di prevedere e gestire in modo adattivo gli effetti dei cambiamenti climatici sull’ecosistema marino abruzzese.

L’obiettivo è duplice: garantire una gestione sostenibile dell’ambiente marino; rafforzare la resilienza del settore dei molluschi bivalvi e della pesca delle vongole, comparti particolarmente esposti alle variazioni climatiche e alle criticità ambientali.

Un partenariato multidisciplinare di eccellenza

Il progetto vede la partecipazione di un network di istituzioni scientifiche e sanitarie di primo livello:

-Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (capofila)

-Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica

-ARPA Abruzzo

-ASL Lanciano‑Vasto‑Chieti, Pescara e Teramo

-CETEMPS – Università dell’Aquila

-CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (MASAF)

Un partenariato che integra competenze che spaziano dall’osservazione satellitare alla modellistica ambientale, dall’analisi biologica al monitoraggio sanitario, fino alla previsione meteo‑marina.

Imprudente: “Un modello One Health per la costa abruzzese”

“Nel pieno rispetto dell’approccio One Health, BLUE SENTYNET rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra decisori politici, competenze tecnico‑scientifiche interdisciplinari e beneficiari finali del territorio”, sottolinea Imprudente.

“Dalla conoscenza all’azione coordinata e integrata – conclude – possiamo trasformare dati, competenze ed esperienze in strumenti concreti per il futuro della costa abruzzese”.