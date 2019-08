Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano il concerto di Giordana Angi, Street Music Party e le sagre

PESCARA – Musica e gusto protagonisti dell’ultimo weekend di agosto a Pescara e provincia. Venerdì alle 21 Giordana Angi arriverà in concerto al Teatro D’Annunzio. Per la seconda classificata nell’edizione 2019 di Amici oltre che vincitrice del premio della critica TIM sarà l’unica tappa abruzzese. La cantautrice italo-francese presenterà l’album di inediti Casa. Ultimo appuntamento per la rassegna Concerti sotto le stelle. A chiudere i battenti del festival sabato sera, al Porto Turistico, sarà Birèli Lagrene, leggendario chitarrista francese. Insieme a lui due virtuosi abruzzesi come Giuseppe Continenza e Maurizio Di Fulvio. Aprirà il concerto il gruppo Tinozzi Guitar Ensemble.

Torna a Città Sant’Angelo, per tutto il weekeend, Street music party, giunto alla sua tredicesima edizione. Ogni giorno dalle 19 in poi si potranno ascoltare diverse band esibirsi e non solo. Infatti saranno presenti lungo le vie del centro storico anche mercatini e stand gastronomici.

Per quanto riguarda gli altri eventi enogastronomici, al Teatro del mare di Montesilvano si svolgerà la Sagra delle cozze e del pesce fritto; possibilità di assaporare cozze in guazzetto, in frittata, ripiene, alla trappitara, strozzapreti con cozze, sagne ceci e cozze, pesce fritto. Musica ed intrattenimento dal vivo tutte e tre le sere. A Montebello di Bertona decima edizione di SeptemberFest, dedicato ai prodotti di Baviera. Per tre serate, dalle ore 19 in poi, si potranno degustare le migliori birre tedesche, belghe, inglesi, italiane ed artigianali., accompagnate da wurstel, stico di maiale, pollo arrosto con patate fritte, polpettone di wurstel con uovo fritto, bistecca di maiale e molto altro. Quest’anno, per festeggiare i due lustri, tornerà il anche toro allo spiedo. Non mancherà la musica dal vivo ad allietare l’evento.

Gli amanti dell’arte potranno visitare presso il Museo casa natale Gabriele D’Annunzio la mostra-installazione “All’ombra delle fanciulle in fiore” personale del Maestro Franco Summa a cura di Luciana Arbace e organizzato da Polo Museale dell’Abruzzo e Fondazione Summa.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Sagra delle cozze e del pesce fritto a Montesilvano

SeptemberFest a Montebello di Bertona

Festa in Corso a Città Sant’Angelo

Mostre

Venerdì 23 agosto

Passeggiata nella Forra dell’Orfento

Tana della lontra

Giordana Angi in concerto al Teatro D’Annunzio a Pescara

Musicarte nel parco all’Aurum di Pescara

Calici al tramonto all’Alcyone Beach Club

Il tributo degli 883 a Max Pezzali e 883 a Civitella Casanova

Cena spettacolo con i Kom all’Agriturismo Barbetta di Città Sant’Angelo

Pizza sotto le stelle a Villa Badessa

Tequila and Montepulciano Band live a Montesilvano

Banda Piazzolla live a Villa Badessa

Il tributo dei Dimensione Nomade ai Nomadi a Caprara d’Abruzzo

Regina The Real Experience live a Collecorvino

Gli Off the Wall omaggiano Maichael jackson ad Arca di Spoltore

L’onmaggio dei Night Visons agli Imagine Dragons al Loft 128 di Spoltore

Coldplay vs U2 al Panta Rei Beach di Pescara

Sabato 24 agosto

Passeggiata nella Forra dell’Orfento

25° edizione della Regata dei Gonfaloni

The Great Guitars chiude il festival Concerti sotto le stelle

Degustazione Lacrima Christi e Trebbiano da ArtWine

Cena spettacolo con Giovanni Oddo al Lido del Faro a Montesilvano

Al Loft 128 di Spoltore il tributo dei Reddot ai Red Hot Chilli peppers

Domenica 25 agosto

Escursione a cavallo nella Valle dell’Orta sulla Majella

Escursione all’Eremo di Santa Majella

Gita in canoa sul Tirino

Tequila and Montepulciano Band live a Collecorvino

GiornInfiniti cantano i Pooh a Villa Celiera