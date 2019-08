Giuliano, interventi all’ospedale: il sindaco ringrazia Di Giosia

Jwan Costantini ringrazia il direttore della Asl di Teramo per gli interventi ma punta sull’Ospedale di 1° Livello e chiede a D’Alberto di inserire Giulianova nel Comitato ristretto dei sindaci

GIULIANOVA – Il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini ringrazia il direttore della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia ed il direttore generale Roberto Fagnano per aver impegnato forze e risorse in lavori necessari per l’ospedale giuliese. “Gli investimenti di un milione e 800 mila euro spesi in interventi di ristrutturazione e manutenzione certo ci riempiono di gratitudine – dichiara il Sindaco Costantini – tuttavia, mai come ora, riteniamo necessario che ci si debba muovere per ottenere riscontri concreti che il nostro nosocomio merita come ospedale della costa e quindi di importanza vitale già dimostrata in tante occasioni: dalle emergenze sismiche e climatiche all’aumento della popolazione in estate sul litorale teramano. Ricordiamo l’approvazione all’unanimità in Consiglio Comunale della mozione per l’individuazione dell’ospedale di Giulianova come presidio di 1° livello all’interno della rete ospedaliera provinciale e su questo punto non ci tireremo mai indietro e continueremo a lavorare in tal senso grazie anche all’impegno della nostra Commissione Sanità. Inoltre chiediamo al Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, in qualità di presidente del Comitato ristretto dei sindaci, di inserire Giulianova in tale rappresentanza, come già accaduto in precedenza nel rispetto degli accordi presi in sede di nomine, così che anche il Sindaco di Giulianova possa far sentire la propria voce sulle esigenze sanitarie”.

“A tal proposito vorrei ringraziare tutto il personale sanitario del nostro nosocomio – conclude il Sindaco Costantini – che nonostante si trovi in numero ridotto ed in condizioni lavorative di sovraccarico per le presenze estive, non fa mai mancare dedizione ed amore nei confronti di chi ha più bisogno”.