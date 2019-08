Pop Cort, rassegna cinematografica a Pianella

Il 22 agosto a Largo Teatro appuntamento con i migliori corti nazionali ed internazionali provenienti dal Sulmona International Film Festival – SIFF e Adriatic Film Festival

PIANELLA – Giovedì 22 agosto alle 21.30 a Largo Teatro Pianella appuntamento con l’iniziativa “Pop Cort-Summer Edition”. L’evento nasce della collaborazione tra il Comune di Pianella e la scuola di cinema di Pescara IFA. In questa speciale serata di cinema sotto le stelle saranno promossi i migliori corti provenienti dal Sulmona International Film Festival – SIFF e Adriatic Film Festival, opere che hanno conquistato palcoscenici come la Mostra del Cinema Di Venezia, David di Donatello e Nastri D’Argento. Presenti anche le prime immagini in anteprima dei lavori girati a Pianella e alcuni corti dedicati ai ragazzi L’ingresso è gratuito.

Saranno presenti alla serata il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli che parlerà del progetto “Pianella una città per il cinema” in compagnia del regista Cristiano Di Felice. Previsti gli interventi dei direttori artistici del Sulmona International Film Festival e Adriatic Film Festival.

L’assessore alla cultura Gabriella Di Clemente ha riferito: “Continuiamo a sostenere il progetto ‘Pianella, una Città per il cinema’ che ha visto il nostro territorio protagonista con numerosi corti ed iniziative ambientati nel centro storico e nelle nostre splendide colline. La manifestazione, realizzata in collaborazione con la scuola di cinema diretta dal pianellese Cristiano Di Felice, ha il duplice intento di favorire la promozione turistica e, al contempo, valorizzare il cinema emergente”.

PROGRAMMA

Fino alla fine – short film di Giovanni Dota distribuzione Premiere Film

PARRU PI TIA di Giuseppe Carleo distribuzione Elefant Distribution

REVIRGINATION di Daniele Lince e Elena Beatrice Anteprima per Pop Port 2019

BEUTY di Nicola Abbatangelo distribuzione Premiere Film

BELLISSIMA di Alessandro Capitani distribuzione Elefant Distribution

Piano terra – short film di Natalino Zangaro distribuzione Premiere Film

TELETORRE di Vito Palmieri distribuzione Elefant Distribution