Eventi Abruzzo Giugno 2026: i principali appuntamenti del mese

REGIONE – Giugno segna ufficialmente l’inizio della stagione degli eventi all’aperto in Abruzzo. Tra sagre, festival musicali, appuntamenti culturali e mostre di rilievo internazionale, il mese si apre con un calendario ricchissimo che coinvolge l’intero territorio, dai borghi dell’entroterra alle città costiere. Un fermento alimentato anche dalle iniziative legate a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, che sta trasformando il capoluogo in un polo artistico e culturale di riferimento nazionale.

Nel mese di giugno, L’Aquila propone un programma particolarmente intenso, con appuntamenti che uniscono storia, musica, arte e rievocazioni. Segnaiamo gli appuntamenti principali e vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Tra gli eventi principali spicca il 2 Giugno 1424, una grande giornata di rievocazione storico‑medievale che anima il centro cittadino con cortei in costume, spettacoli, dimostrazioni di scherma storica e ricostruzioni d’epoca. Un appuntamento che si intreccia simbolicamente con le celebrazioni della Festa della Repubblica, organizzate in numerose località abruzzesi con cerimonie istituzionali, alzabandiera, concerti bandistici e iniziative culturali.

Sagre ed enogastronomia: il gusto dell’Abruzzo in festa

Giugno è uno dei mesi più attesi dagli appassionati di tradizioni culinarie. Tra i vicoli dei borghi e le piazze dei paesi tornano alcune delle sagre più amate della regione.

Prosegue fino al 2 a l Potrto Turistioc di Pescara Strrt Food.A Celenza sul Trigno, il 2 giugno, Borgo & Gusto propone un percorso serale tra le specialità locali, mentre a Raiano dal 5 al 7 giugno si rinnova la storica Sagra delle Ciliegie, appuntamento simbolo della Valle Peligna.

Il 6 giugno spazio alla prima DOCG regionale con Colline Teramane è Vino. Dal 12 al 14 giugno Torricella Sicura celebra la Sagra del Formaggio Fritto, mentre il 19 e 20 giugno Casoli ospita il Festival delle Pallotte Cace e Ova. Chiude il mese Rustell’ – Festival dell’Arrosticino d’Abruzzo al Parco Fluviale De Carolis di Teramo.

Concerti e festival musicali: l’estate live entra nel vivo

La stagione dei grandi concerti all’aperto prende slancio con una serie di appuntamenti che attraversano tutta la regione.

Il 7 giugno Raiano ospita I Patagarri, mentre l’11 giugno Casalbordino accoglie Francesca Michielin. Seguono Cristiano Malgioglio il 12 giugno a Campli, Angelica Bove il 19 giugno ad Arsita, e Gli Statuto a Castellalto nella stessa data.

Dal 19 al 21 giugno L’Aquila ospita la Festa della Musica 2026, evento cardine del programma della Capitale della Cultura, con la partecipazione del jazzista Stefano Di Battista. Il 20 giugno torna ad Arsita Marta Del Grandi, mentre il 21 giugno Pescara inaugura l’estate con una serata di musica elettronica sul mare insieme alla DJ internazionale Stella Bossi ed Edmea.

Mostre e cultura: giugno tra grandi nomi e nuovi linguaggi

Il mese di giugno offre anche un ricco panorama culturale, con mostre di rilievo internazionale e progetti espositivi diffusi tra L’Aquila e Pescara.

A L’Aquila, il MAXXI ospita Ai Weiwei: Aftershock, retrospettiva monumentale visitabile fino al 6 settembre. Sempre nel capoluogo, dal 20 giugno al 25 ottobre, Convergenze e continuità al Palazzo ONMI racconta l’evoluzione architettonica e urbanistica dell’Abruzzo tra il 1930 e il 1960.

Dal 10 al 25 giugno, la One Gallery ospita adolescĕre, progetto interdisciplinare promosso dal MuBAq.

A Pescara, dal 13 giugno al 1° agosto, lo Spazio Ceravento presenta Filippo La Vaccara. Le altre dimensioni. Al Museo delle Genti d’Abruzzo, fino al 30 giugno, è visitabile la doppia esposizione Grand Tour e Mi Casa Tu Casa.

Fino al 20 giugno presso Spazio Bianco è inoltre visitabile Sicania di Giorgio Rizzo.

Giugno 2026: un mese che racconta l’Abruzzo

Tra sagre, festival musicali, grandi mostre, rievocazioni storiche e celebrazioni istituzionali, giugno 2026 si conferma uno dei mesi più vivaci dell’anno per l’Abruzzo. Un’occasione per scoprire il territorio attraverso i suoi sapori, la sua musica, i suoi borghi e le sue eccellenze artistiche, in un calendario che unisce tradizione e contemporaneità.