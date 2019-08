Festa in Corso, street music party a Città Sant’Angelo: programma 2019

Dal 23 al 25 agosto è in programma nel centro storico di Città Sant’Angelo l’appuntamento con musica, mercatini e stand gastronomici

CITTÁ SANT’ANGELO – Torna a Città Sant’Angelo dal 23 al 25 agosto Festa in Corso, street music party. Giunto alla sua tredicesima edizione avrà come caratteristica di tornare alla vecchia formula con ingresso gratuito. Per chi non lo conosce questo evento ogni giorno dalle 19 darà modo di ascoltare diverse band esibirsi e non solo. Infatti saranno presenti lungo le vie del centro storico anche mercatini e stand enogastronomici. Molto ricco il programma che di seguito vi andiamo ad illustrare ricordando che ogni live ha una durata tra i 30 e i 40 minuti e che possono essere previste delle variazioni di orario non dipedenti dall’organizzazione. A seguire anche un’utile mappa riassuntiva, disponibile anche servizio di bus navetta a 2 euro funzionante dalle ore 19 alle 02.

PROGRAMMA

VENERDÌ 23 AGOSTO:

SANDO GALL (Pescara) – Indie folk

MAD SWING (Pescara / Ascoli Piceno) – Swing

BLACK SHOUT (Torino / Pescara) – Blues

DIANIME (Pescara) – Rock / Elettonica

ALMA GITANA (Pesaro) – Danza flamenca

QUETZALCÓATL (Puebla Messico) – Percussioni Ritual de fuego

PENSIERI POSITIVI (Roma) – Jovanotti Tribute Band

ZZ KING & FM300 (Silvi) – Power Blues / R’n’R

TRIO “EFFETTO DOPPLER” (Città S. Angelo / Ortona / Lanciano) – Classica

FABIO LUONGO (Città Sant’Angelo) – Musica Napoletana

SABATO 24 AGOSTO

ALLCOST (Rieti / Pescara / Ortona) – Rock

THE BODY & SOUL (Pescara) – Swing / Soul / Jazz

BLACK SHOUT (Torino / Pescara) – Blues

BANDAO (Poggibonsi) – Samba Marching Band

ALMA GITANA (Pesaro) – Danza flamenca

QUETZALCÓATL (Puebla Messico) – Percussioni Ritual de fuego

OLTRE (Roma) – Baglioni Tribute Band

JOLLY ROGERS (Teramo) – Rock

DUO A PLETTRO FRENTANO (Lanciano) – Tradizione e Classica

TAKABUM (Cosenza) – Funky Marching Band

DOMENICA 25 AGOSTO

IACOPO LIGORIO e le Canzoni Giuste (Pescara) – Alternativa / Ironica

CISALPIPERS (Ferrara) – Folk & Celtica

CAFFÉ DE PARIS (Teramo) – Musica francese

THE RELATIVES (Teramo) – Rock pop / Jazz

BANDAO (Poggibonsi) – Samba Marching Band

ALMA GITANA (Pesaro) – Danza flamenca

QUETZALCÓATL (Puebla Messico) – Percussioni Ritual de fuego

VASKOMANIA (Chieti) – Vasco RossiTribute Band

NICOLETTA DALE & her Modernist (Teramo) – Pop / Swing

TAKABUM (Cosenza) – Funky Marching Band

SONIA CRISANTE (Pescara) – Classica