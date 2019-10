A Ripacorbaria di Manoppello la Festa di San Callisto Papa 2019

Il programma delle celebrazioni religiose del 12, 13 e 14 ottobre 2019 e quello civile con Matia Bazar, Lanteri-Tarantino e La Lima e la Raspa

RIPACORBARIA DI MANOPPELLO – Da venerdì 12 a domenica 14 ottobre a Ripacorbaria di Manoppello, in provincia di Pescara, si terranno i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, Madonna del Parto e San Callisto Papa.

Per tre sere, presso gli stand gastronomici appositamente allestiti, si potranno degustare tante specialità locali. Non mancherà la musica ad allietare le serate. Venedì sera arrivranno in concerto i Matia Bazar.

Sarà l’occasione per ascoltare tanti brani che hanno fatto la storia di questa band da “Ti sento” a “Solo tu” passando per “Cavallo bianco”, “Brivido caldo”, “C’è tutto un mondo intorno”, “Vacanze romane”, “Per un’ora d’amore”, “Elettrochoc” e tanti altri. Sabato toccherà all’Orchestra Marianna Lanteri.

Domenica chiuderà la manifestazione lo spettacolo de “La Lima e la Raspa“, il duo comico di cabaret abruzzese composto da Enea di Liberato e Romeo D’Alberto. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30 e saranno a ingresso libero e gratuito. Vediamo nel dettaglio il programma completo.

PROGRAMMA

SABATO 12 OTTOBRE 2019 (Madonna del parto)

9.30 – Santa Messa

11.30 – Santa Messa

15 – 26° Trofeo San Callisto con gara podistica amatoriale Memorial Giuseppe Ferrante

20.30 – Santa Messa Vespertina

21.30 Matia Bazar in concerto

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 (Sant’Antonio Abate)

9 – Banda di Atessa con majorettes

9.30 – Santa Messa

11.30 – Santa Messa

14.30 – Esibizioni di aeromodellismo

14.30 – Animazione per bambini by Peter Pan con gonfiabili e mascotte

16 – Torneo di calciobalilla

18 – Palo della cuccagna

20.30 – Santa Messa Vespertina

21 – La Magia delle Lanterne

21.30 – Orchestra spettacolo Marianna Lanteri e Daniele Tarantino

23 – Ballo della Pupa

LUNEDÍ 14 OTTOBRE 2019 (San Callisto Papa)

9.30 – Santa Messa

20.30 – Santa Messa Vespertina

21.30 – Cabaret show con La Lima e la Raspa

23.30 – Estrazione lotteria

23.45 – Fuochi d’artificio