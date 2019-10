“Aperitivo suggestivo” all’ArtDiWine con vino naturale e birra agricola

I giorni dal 9 al 13 ottobre e il 7 nuovo appuntamento presso l’enoteca di Pescara per scoprire nuove soluzioni di aperitivo

PESCARA – Nuovo appuntamento settimanale con l’enoteca ArtDiWine di Pescara. Si parte da lunedì 7 ottobre e proseguirà dal 9 al 13 con un “Aperitivo suggestivo“. Si tratta di una degustazione speciale che consiste nello scegliere tra un ottimo vino naturale e una birra agricola davvero notevole, entrambi prodotti 100% abruzzesi. Si potranno assaporare al massimo con la degustazione abbinata che studiata per chi ama fare esperienze sensoriali sempre nuove.

Sarà possibile scegliere tra

Calice di Plenus Passerina 2016 Colline Pescaresi IGP di Marina Palusci (Pianella, PE). Vino bianco dal profumo speziato e aromatico, all’assaggio fresco, sapido e fruttato.

Birra agricola Lora 33cl del Birrificio Maiot (Casoli, CH). Birra cruda non filtrata e non pastorizzata, dal colore ambrato, profumi di agrumi, fiori e frutta tropicale, che si ritrovano in bocca con aggiunta di sentori di erbaceo e note caramellate. Leggermente secca e di facile beva.

Questa la proposta per l’aperitivo:

* 1 calice di Passerina o 1 bottiglia di birra Lora da 33cl

* Degustazione con: Assaggio di Gnocchetti con salsiccia e funghi, Bruschetta con lonza artigianale di Carunchio, Bruschetta con Fantasia dell’Orto (sottolio artigianale con julienne di carote, zucchine e cipolle Bio)

Costo a persona €10

APERITIVO GOURMET E APERITIVO CENATO A PESCARA

La degustazione proposta è indicata come stuzzicante aperitivo gourmet, o come inizio di un appagante aperitivo cenato. Infatti, per chi lo desidera sarà ovviamente possibile richiedere anche i classici taglieri da degustazione di ArtDiWine con selezione di prodotti tipici abruzzesi artigianali (salumi, formaggi, sottoli e altre chicche), da accompagnare con vini naturali o birre agricole o birre artigianali a scelta tra le proposte in mescita e alla carta dell’enoteca.

QUANDO E DOVE

7,9-13 ottobre, dalle 19:00 (tranne martedì 8 ottobre, giorno di chiusura)

ArtDiWine Enoteca Artistica – Via Marco Polo 15/1 65126 Pescara PE

COME PRENOTARE

Raccomandata la prenotazione per avere la migliore esperienza possibile. Si consiglia di consultare il sito o la pagina Facebook per verificare gli orari di esercizio.

Tel. o Whatsapp: 371.3755554

Email: info@artdiwine.it

Sito web: www.artdiwine.it

Facebook: www.facebook.com/ArtDiWine

Instagram: https://instagram.com/artdiwine/