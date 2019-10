12° anniversario Batch Montesilvano con il tributo ai Depeche Mode

I DeMode saranno protagonisti di questa serata di festa per il locale di Via Verrotti con il loro universo dark elettronico

MONTESILVANO – Venerdì 11 ottobre 2019 è una data importante per il Batch. Lo storico locale in Via Verrotti 176 a Montesilvano infatti festeggia il 12mo compleanno a suon di musica elettronica. Protagonisti della serata a ingresso libero saranno i DeMode (Depeche Mode tribute) che allieteranno i presenti con un concerto di circa due ore dove ripercorreranno le tappe più importanti della carriera di questa band.

Solo per citare qualche titolo “Enjoy the silence”, “Personal Jesus”, “Strangelove” e ancora “I feel you”, “People are People”, “Everything Counts” e tanti altri.

I DeMode sono una delle rare Tribute Band nella quale è possibile ascoltare le due voci dei Depeche Mode, Dave Gahan e Martin Gore rispettivamente interpretate da Marco Giraldi e Alex Moscone. Accuratezza e autenticità e perfezione sono un segno distintivo del progetto con la band che impiega quanti più autentici sintetizzatori e sampler vintage per ricreare i suoni classici e ampiamente vari della discografia dei Depeche Mode, dagli esordi di “Speak and Spell” fino all’ultimo album “Spirit”, sviscerando la parte più intima , più cupa e dark del quartetto di Basildon: in un live dei DeMode si potrà rivivere un imperdibile spettacolo fatto di “Fede e Devozione”.

Fanno parte della band:

Marco Giraldi: lead vocal

Alex Moscone: guitar – synths – backing vocals – studio engineer

Christian Disma: synths – workstation – bass station

Fabio Colantoni: drums