Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (22 -24 febbraio)

Cosa fare questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano i primi appuntamenti di Carnevale e gli spettacoli teatrali

PESCARA – Ultimo fine settimana di febbraio ricco di eventi in tutte e quattro le province dell’Abruzzo, con le prime sfilate del Carnevale 2019 (a Francavilla al Mare, Tornareccio, Perano) ma anche con spettacoli teatrali, concerti, gite all’aperto e nuove uscite al cinema. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma non solo per il fine settimana.

Eventi weekend 22 – 24 febbraio 2019: PESCARA – CHIETI – L’AQUILA – TERAMO

Per quanto riguarda le mostre, si segnalano a Pescara “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”; alla Fondazione PescarAbruzzo in Corso Umberto “Arte e Design per la tutela ambientale”; a Casa D’Annunzio “La seduzione dell’arte e della poesia. San Sebastiano in due capolavori di Saturnino Gatti e Gabriele D’Annunzio”; al Circolo Aternino la mostra fotografica colletiva AbstrAct IV. Al Museo Michetti di Francavilla al Mare Più in là che Abruzzi, di Eugenio Tibaldi. Presso il Laboratorio Maw di Sulmona la personale di Angelo Salce Faces; alla Fondazione Carispaq a L’Aquila di Atelier Pietrosanti.

Per quanto riguarda le sagre si segnala la ventitreesima edizione de la Sagra “Lu Ccite De Lu Porc a Torricella Sicura e la Polentata a Bugnara.

Per il teatro si segnale Cosi è (se vi pare) ad Atessa e Orsogna e Il diario di Adamo ed Eva a Lanciano.

Tanti i live proposti nei vari locali: si va dalla presentazione di nuovi lavori discografici a tributi resi da cover band a grandi artisti della musica italiana e non solo.

Movida a non finire nel pescarese ma un po’in tutte le province. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga. Vi rimandiamo alla pagina sulla movida pescarese e nelle singole schede eventi del weekend.

Tra le escursioni ci sono in programma gite in motoslitta e ciaspolate, accompagnate da un aperitivo, una polenta nel bosco o una cena in rifugio. Su tutte però spicca la Ciaspolata enogastronomica a Castel del Monte. Si potrà sciare in tanti comprensori o pattinare sul ghiaccio in varie località. Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.