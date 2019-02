Eventi a L’Aquila: weekend dal 22 al 24 febbraio

Cosa fare nel fine settimana a L’Aquila? In primo la Ciaspolata enogastronomica a Castel del Monte e gli sport invernali

L’AQUILA – Al centro degli appuntamenti dell’ultimo weekend di febbraio, nell’aquilano, ci sono ancora gli sport invernali (ricordiamo che in zona sono aperti tutti gli impianti sciistici) con la Ciaspolata enogastronomica di Castel del Monte in primo piano. Per le mostre al Laboratorio d’arte MAW di Sulmona c’è la personale di Angelo Salce Faces. Per quanto riguarda invece i cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.



Venerdì 22 febbraio 2019



Dalle 20.30 al Ristorante Il Simposio di Avezzano introduzione al Prosecco e degustazione. Dalle 22 al Monthy’s Irish Pub a L’Aquila tributo agli AC/DC a cura dei Corrente Alternata. Spazio alle danze al Be One, dove torna il venerdì del Bambola (Take your time: Dance dagli Anni ’90 a oggi, Hip Hop, R’n’B’ , Reggaeton e Trap), a La Mala Lengua (dopo il consueto spazio dedicato alla live music);Venerdì Elektrico al Moon Village al 910. Tutte e tre le discoteche sono a L’Aquila.

Sabato 23 febbraio 2019

Tempo permettendo perchè non emozionarsi in motoslitta nella zona di Roccaraso e degustare un’ottima polenta o ciaspolare al chiar di luna sotto le stelle di Campo Imperatore? A partirre dalle 17 presso la Libreria Polarville presentazione del libro Walking the line – Palestina e Israele lungo confine che non c’è, di Christian Elia e presso il Mondadori Bookstore di Avezzano di É come il vento, il nuovo lavoro di Davide Rondini; all’Auditorium Renzo Piano la Compagnia Readarto porta in scena Sherlock Holmes. Alle 21 al Teatro dei Marsi di Avezzano arriva Kiss me Kate!, il musical di Cole Porter; allo Spazio Rimediato a l’Aquila la Start up Comedy Night, con Daniele Fabbri.; presso la Fonderia Fontesecco la performance teatrale Cassandra Remix. Dalle 22 all’Hollywood Freaks di Sulmona tributo ai Negramaro a cura dei Falsi Dei. Dalle 22.30 all’Irish Cafè a L’Aquila Roberto Minutolo presenta Weinstein 3d, il suo ultimo monologo comico. Dalle 23 al Soulkitchen di Sulmona live de I Segreti. Si balla al Fragile ad Avezzano. A L’Aquila spazio alle danze alla Pinacoteca in compagnia de djs D’Arabia e Stefano Cattivera e al Guernica con dj Giorgio Alfieri.

Domenica 24 febbraio 2019

A Pescocostanzo e si va in motoslitta nei dintorni di Roccaraso; si pratica sci di fondo nel Bosco di Sant’Antonio. É anche il giorno della Ciaspolata Enogastonomica a Castel del Monte. Dalle 16 al Mondadori Bookstore di Avezzano Laboratorio di Carnevale. Dalle 16 allo Spazio Rimediato, per la rassega Teatro a merenda, in scena Babbuccia e il pollo volante. Alle 17.30 al Teatro Caniglia di Sulmona va in scena Kiss me Kate!, il musical di Cole Porter.