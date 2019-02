Eventi a Chieti: weekend dal 22 al 24 febbraio

Cosa fare il fine settimana in provincia di Chieti? In primo piano i primi appuntamenti di Carnevale a Francavilla al mare, Tornareccio e Perano



CHIETI – Al centro dell’ultimo weekend di febbraio, nel teatino ci sono i primi appuntamenti di Carnevale, con le sfilate a Francavilla al mare, Tornareccio e Perano. Ma anche gli spettacoli a teatro e la musica dal vivo. Per le mostre si segnala Più in là che Abruzzi, di Eugenio Tibaldi, allestita al Museo Michetti di Francavilla al Mare. Per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli di tutti gli eventi di Chieti si possono visualizzare sul calendario, in costante aggiornamento.

Venerdì 22 febbraio 2019



A partire dalle 20.30 al Gran Caffè Vittoria di Chieti Gran Soireè con Assunta Menna Stardust Jazz Quartet. Dalle 21 al Teatro Fenaroli di lanciano in scena Il diario di Adamo ed Eva, con Barbara De Rossi.; al Teatro Comunale di Atessa Così è (se vi pare). Dalle 22 al Pub Il Tamarillo Brillo di Lanciano live degli Indujazz; al Beat Cafè di San Salvo dei The Smokers e all’Hostaria del Castello di Ortona dei The Travel Mates. Dalle 22.30 a Chieti al The Hostel tributo a Zucchero a cura degli Spirito DiVino e allo Stammtisch Tavern ai The Nightshift in compagnia degli Sleepwalkers; all’Abbey Road di Ortona il live de La Sbanda.

Sabato 23 febbraio 2019

Tantissime le ciaspolate in agenda: con aperitivo allo chalet e sosta relax al centro benessere in località Majelletta, con polenta in chalet, in notturna e con cena in baita. Alle 15.30 torna la visita guidata alla Via Tecta a Chieti. Alle 21 al Teatro Marrucino di Chieti va in scena Amori, amici, amanti ovvero la verità; al Teatro Comunale di Orsogna Così è (se vi pare) da Luigi Pirandello; al The Hostel live de Le Panocchie dell’Adriatico. Dalle 21.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti tributo a Ed Sheeran a cura di Sheerio. Dalle 22 22 a Terra Maja live del Marco Marcelletti Trio, di stampo jazzistico; al Mondo Bongo di Francavilla al mare esordio del progetto acustico di Daniela Del Ponte e Marco Mark Joyce Di Matteo; alla Birreria Time di Lanciano tributo agli Iron Maiden a cura dei Maiden Division. Dalle 23 all’AmenaBarCafè di Vasto. Si balla latino al Gasoline a Treglio.

Domenica 24 febbraio 2019



In agenda tra le occasioni per trascorrere la giornata all’aperto, la ciaspolata al tramonto con aperitivo e sosta relax al centro benessere. Prima sfilata del Carnevale d’Abruzzo a Francavilla al mare, il più antico in Regione, giunto quest’anno alla sua 64° edizione. Lungo le vie del corso centrale della cittadina protagonisti saranno i carri allegorici, i suoni festosi, i personaggi realizzati in cartapesta in chiave caricaturale che sfieranno al seguito della maschera simbolo della festa, Patanello, ispirata a un ciabattino vissuto a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Carri allegorici, maschere, costumi, musica, fuochi pirotecnici, entusiasmo e allegria renderanno indimenticabile per grandi e piccini il pomeriggio anche a Tornareccio. É anche il giorno del Carnevaletto di Perano: mascherata tradizionale per le vie del borgo. Alle 17 al Teatro Marrucino va in scena di Amici, amori, amanti e verità; alle 17.30 al Teatro Tosti di Ortona Jack i Fagiolo. Sempre alle 17.30 al Teatro Comunale di Orsogna proiezione de Il sale della terra e incontro con Laurent Petitgard, compositore delle colonne sonore del film. Si ballano milonga nella sala dell’Amadeus di Brecciarola e musica latina al The Hostel di Chieti all’Arhea latina di Vasto.