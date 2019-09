Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (6-8 settembre)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? Jova Beach Party, Abruzzo Irish Festival e sagre, feste patronali e concerti

Al centro degli appuntamenti di questo primo fine settimana di settembre in Abruzzo ci sono i concerti e le sagre, senza nulla togliere però a mostre escursioni, disco e cinema. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche. Prima però vogliamo dare spazio a due grandi eventi che si svolgeranno in Regione. A Lanciano la 186° edizione delle Feste di settembre proporrà nuovi eventi di musica, danza, spettacolo, giochi per bambini ed enogastronomia. A Notaresco sesta edizione dell’Abruzzo Irish Festival con sei palchi di musica live, quindici tra spettacoli e workshop culturali, danze irlandesi, rievocazioni e riti magici, quaranta banchi di mercatino celtico-fantasy, un family village, degustazioni e tanto altro

CONCERTI – Sabato 7 sulla spiaggia di Montesilvano approderà il Jova Beach Party, che sta portando Jovanotti in giro per l’Italia. Il concerto, già in programma per lo scorso 17 agosto sulla spiaggia di Vasto, era saltato per criticità evidenziate dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Chieti. Il cantante, appena appresa la notizia, aveva manifestato il suo malcontento per la decisione presa e aveva promesso ai suoi fan di trovare un’altra location che potesse accogliere il suo tour. Come possibili alternative, erano state fate le candidature di Pescara e Fossacesia, che però erano state scartate, per criticità logistiche la prima e per mancanza del tempo necessario per valutare la fattibilità della seconda proposta. Fino alla scelta definitiva di Montesilvano, dove l’artista proporrà i suoi più grandi successi. Contemporaneamente Roby Facchinetti sarà a Manoppello Scalo con il tour Inseguendo la mia musica: una occasione per applaudire una delle voci più amate della musica italiana. Domenica a Pacentro Fausto Leali si esibirà a Pacentro; sarà l’occasione per ascoltare “il negro bianco della musica italiana” in alcuni dei suoi brani di maggior successo. Cristina D’Avena ospite al Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, farà fare un viaggio attraverso le sigle dei cartoni animati.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – Nel centro storico di Tornareccio torna l’appuntamento con l’Oktoberfest, con tante pecialità bavaresi e musica dal vivo. Domenica appuntamento a Frisa per la quinta edizione del “Cammino dei Vignandanti”, l’enotrekking di 16 km adatto a tutti che negli ultimi anni ha portato migliaia di winelovers alla scoperta della vendemmia e della viticultura abruzzesi.

A Castelnuovo Vomano prosegue la terza Sagra de li pipindune con possibilità di degustare tantissime specialità a base di peperoni. A Torricella Sicura la venticinquesima Sagra del minestrone alla torricellese, pecora alla callara e prodotti locali si pone comeobiettivo quello di riscoprire e valorizzare la cultura contadina di un tempo. A dodicesima Festa al Granoturco, dove tutte le sere si potrà cenare con polenta, pannocchie (arroste o bollite), peperoni e sardelle servite con pane di granoturco, frittelle farcite, formaggio fritto e gli immancabili arrosticini e danzare sotto le stelle.

A Tagliacozzo prima edizione del Wine Art festival, ideato con lo scopo di valorizzare l’arte e la cultura enogastronomica abruzzese. Nel centro storico di Pescasseroli seconda edizione di Vino Transumante. Un percorso itinerante enogastronomico dove, presso gli stand gastronomici appositamente allestiti nei punti predetti, si potranno degustare i vini delle cantine abruzzesi accompagnati da tantissimi piatti tipici della cucina regionale.

FESTE PATRONALI – Feste in onore di Sant’Antonio e San Pancrazio a Manoppello Scalo, in occasione delle quali si terrà il concerto di Roby Facchinetti, di cui abbiamo detto più sopra ma anche a Villa Badessa, con musica dal vivo tutte le sere, torneo di briscola, giochi per bambini e molto altro.

MOSTRE – Franco Summa sarà protagonista al Museo casa natale Gabriele D’Annunzio con la mostra-installazione “All’ombra delle fanciulle in fiore”. A Palazzo D’Avalos la mostra Superpop 20/21.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – Nel teramano si balla ancora al Mito Dancing a Tortoreto e al Gattopardo ad Alba Adriatica; per la movida pescarese si segnala la sezione dedicata.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.