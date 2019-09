Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Ultime occasioni estive per ballare caraibico, reggaeton, commerciale e milonga

PESCARA – Ultimi sprazzi di una estate che a poco a poco sta sfumando. Movida Pescara: dopo i Closing Party della scorsa settimana, chiusura per altri locali. E poi si partirà a brevissimo con la lunga stagione invernale. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti più interessanti della movida a Pescara in questo weekend a cavallo tra agosto e settembre, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Al Tortuga Extra Date in compagnia di Andrea Damante. Il Café del Mar a Pescara torna con la serata El Viernes Social, in consolle i djs Lomitos, Valter e Pirata: 100×100 latino. Al Cafe Les Paillotes cena e disco Friday Chic con musica mixata dai djs Pelè e Marco La Sorda. Ciao Mare presenta il venerdì nel nuovo Pepito Beach con cena spettacolo con Rosario Rannisi. Dalla mezzanotte si balla con la musica Commerciale e house music anni 90, djset di Alessio Rulli e le voci di Cecio e Bossich. Ingresso dopocena gratuito.

Al Lido 186 torna l’appuntamento con Grazie a Dio é venerdì: cena spettacolo con menù a base di pizza o pesce e in compagnia della musica di Maurizio Di Martino e Reny Love; a seguire disco con il dj set di Alberto Cantarini ed Enzo Di Pietro. A La Lampara The Love Party, ultimo appuntamento stagionale con le selezioni di Umberto Palazzo dj. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino con El Portenito Tj.

Il sabato notte

Al Nettunobeach Tu Cintura Candela: cena con pizza o menù a base di pesce e dopocena in compagnia dei djs Caliente e Damiano Almonti: musica caraibica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente. Café del mar torna con Baraonda latina, ingresso libero dopo cena. Possibilità di cenare con i menù pizza a 20 euro o pesce a 30 euro con annesso salotto-disco per il dopo cena. Al Pepito Beach Ayvamos – Closing Party, con la musica Reggaeton, Dembow, UrbanLatin: in consolle Dirty Mo, Gab, Christian Belmonte, Paolo Sleng Teng. Donna ingresso omaggio e riduzione liste uomo entro le ore 1.00. A La Lampara si balla in compagnia di dj Alessandro Marini.

Club Zero 11 presenta The Family Affair; line up formata da Secret Guests, Toguè e Lorenzotodisco.exe. Al Tortuga Closing Party: cena spettacolo e dalla mezzanotte in poi disco; in consolle i djs Pino Titta, Andrea Germani e Jonathan Sterli.

Jambo propone Jambo is the answer. Cena spettacolo con la possibilità di scelta tra menù pizza o pesce con prosecco di benvenuto e a seguire disco con i resident dj Andrea Mammarella, Sandy e Paul Noise. Special show di Irene Chanel e Salvo. Kalima Beach Party – prima che il vento si porti via tutto: ingresso omaggio donna entro le 00.30, con due areee musicali: reggaeton e commerciale/house. Ingresso omaggio Donna in lista entro le 00.30 e Uomo 5€ con 1 drink; Ingresso Ridotto in lista Uomo | Donna entro l’ 1.00 (10€ con 2 drink). All‘Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo con Adamo in musica.

Domenica 1° settembre

Tortuga Beach Club a Montesilvano Closing Party: dalle 18.00 fino al tramonto si potrà volare con Blue Parrot per un beach party colorato e divertente. A Pepito Beach ultima domenica Freshh di ballo e divertimento.