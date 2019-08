Manoppello Scalo festa di Sant’Antonio e San Pancrazio M. 2019

In programma il 6, 7 e 8 settembre con un ricco cartellone tra celebrazioni religiose e appuntamenti musicali come il concerto di Roby Facchinetti il sabato

MANOPPELLO – Dal 6 all’8 settembre a Manoppello Scalo Festa in onore dei Santi Antonio e Pancrazio M.. Sono diversi gli appuntamenti previsti in quei giorni dalle celebrazioni religiose al ricco programma civile. Partiamo da quello per i fedeli con la Novena ogni giorno da mercoledì 28 agosto a venerdì 6 settembre sempre alle ore 18.30 quindi venerdì 6 per Sant’Antonio Messe alle 8.30 e 18.30; sabato 7 settembre per Maria Santissima Messa alle 8.30, 10.30 e 18.30 così come per San Pancrazio M. alle 8.30, 10.30 e 18.30. Nel corso dell’ultima celebrazione da Piazza Zambra seguirà la solenne Processione per le vie del paese.

Per il programma civile invece fulcro degli eventi sarà il concerto di Roby Facchinetti del 7 settembre alle 21.30. Andiamo a vedere nel dettaglio tutto cartellone con i vari orari.

PROGRAMMA

Venerdì 6 settembre festa di Sant’Antonio

17 Animazione e gonfiabili Peter Pan con Bing, Unicornoe LOL in Piazza Zambra

19 Guferia, spettacolo di rapaci in Piazza Zambra

21.30 Tribute Band Jovanotti “Pensieri Positivi”

Sabato 7 settembre festa Maria Santissima

21.30 Concerto di Roby Facchinetti “Inseguendo la Mia Musica”

Domenica 8 settembre festa di S. Pancrazio

08.30 Giro per le vie del paese del Complesso bandistico di Atessa con le Majorettes

10.15 Deposizione corona Monumento ai Caduti

15 Torneo di briscola e Palo della Cuccagna

15 Animazione Gonfiabili Peter Pan con Topolino, Paperino, Minnie e Paperina in Piazza Zambra

15 Dimostrazione di Guida Sicura Organizzata da Autoscuola Tiziano presso Parco Arabona

21.30 Concerto Queen Mani

23.45 Estrazione della Lotteria

24 Palio della Pupa