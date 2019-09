Al centro degli appuntamenti del weekend nell’aquilano la Corsa degli zingari a Pacentro e i concerti di Fausto Leali e Cristina D’Avena

L’AQUILA – Cosa fare nell’aquilano nel primo weekend di settembre? Cominciamo con la tradizionale 569esima Corsa degli zingari, organizzata in onore della Madonna di Loreto. Nella tradizione, con il termine “zingaro” si intende una persona indigente, che non possiede nemmeno le scarpe. Infatti, per l’occasione i giovani del luogo corrono a piedi scalzi dalla montagna a fino al torrente sottostante. In occasione di tale evento ci sarà anche il concerto di Fausto Leali si esibirà a Pacentro in occasione della Corsa degli Zingari; sarà l’occasione “il negro bianco della musica italiana” in alcuni dei suoi brani di maggior successo quali “Mi manchi”, “A Chi”, “Io Amo” e “Ti Lascerò”. Sempre domenica Cristina D’Avena sarà ospite al Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila. Vera e propria icona dei bambini degli anni Ottanta e Novanta, la D’Avena si esibirà in piazza Cristoforo Colombo facendo fare, come di consueto nei suoi live, un tuffo indietro nel tempo con le sigle di Kiss me Licia, la canzone dei Puffi, Pollon combinaguai, Occhi di gatto, La magica Emy, Mila e Shiro due cuori della pallavolo, Scuola di Polizia e tante altre ancora. E chissà se non farà ascoltare al suo pubblico, oggi un po’ cresciuto e ai fan più piccoli, il famoso “Valzer del moscerino” che lei cantò all’età di tre anni allo Zecchino d’Oro del 1968.

A Tagliacozzo prima edizione del Wine Art festival, ideato dalla Fondazione Italiana Sommelier Abruzzo Centrale con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, con lo scopo di valorizzare l’arte e la cultura enogastronomica abruzzese. Nel centro storico di Pescasseroli seconda edizione di Vino Transumante. Un percorso itinerante enogastronomico dove, presso gli stand gastronomici appositamente allestiti nei punti predetti, si potranno degustare i vini delle cantine abruzzesi accompagnati da tantissimi piatti tipici della cucina regionale. Non mancheranno i mercatini artigianali mentre la serata sarà allietata da musica dal vivo.

Ad Avezzano terza edizione di Brif e Braf – Il villaggio dei ragazzi. Un’occasione di incontro tra bambini, ragazzi e famiglie in un luogo a loro destinato tutto all’insegna della creatività all’interno di un contesto culturale definito nel quale ognuno potrà mettersi in gioco, scoprire, giocare e divertirsi.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d'Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più

Brif Braf – Il villaggio dei ragazzi ad Avezzano

Wine and Art Festival – Tagliacozzo

Beer Sound Festival a Raiano

Festeggiamenti Madonna della Pace a Celano

Venerdì 6 settembre



Si gioca a Il Cervellone quiz a Cerchio

Salutando l’estate a Scoppito

Gopel & dintorni al Castello Piccolomini a Celano

Sabato 7 settembre



A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo in Val d’Arano

In ebike sul lago di Scanno

Vino transumante a Pescasseroli

Il Muro del Canto live a Prezza

Il tributo dei Gianna Love a Gianna Nannini

Domenica 8 settembre

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo della Valle d’Arano

Corsa degli zingari a Pacentro

Fausto Leali in concerto a Pacentro

Cristina D’Avena in concerto al Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila

Tequila and Montepulciano Band live a Morino