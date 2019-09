Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? Concerti di Jovanotti e Roby Facchinetti e Feste Patronali a Manoppello Scalo e Villa Badessa

PESCARA – Finalmente ci siamo! É il fine settimana dell’evento più chiacchierato dell’estate: sabato 7 sulla spiaggia di Montesilvano arriverà infatti il Jova Beach Party, che sta portando Jovanotti in giro per l’Italia. Il concerto, già in programma per lo scorso 17 agosto sulla spiaggia di Vasto, era saltato per criticità evidenziate dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Chieti. Il cantante, appena appresa la notizia, aveva manifestato il suo malcontento per la decisione presa e aveva promesso ai suoi fan di trovare un’altra location che potesse accogliere il suo tour. Come possibili alternative, erano state fate le candidature di Pescara e Fossacesia, che però erano state scartate, per criticità logistiche la prima e per mancanza del tempo necessario per valutare la fattibilità della seconda proposta. Fino alla scelta definitiva di Montesilvano, dove l’artista proporrà i suoi più grandi successi.

La sera precedente, per riscaldare l’atmosfera in attesa del concerto di Jovanotti, in occasione delle Feste Patronali in onore di Sant’Antonio e San Pancrazio Martiri in programma dal 6 all’8, a Manoppello Scalo i Pensieri Positivi renderanno omaggio alla musica del cantante toscano. Sullo stesso palco, in contemporanea con il live di Montesilvano, Roby Facchinetti tornerà in Abruzzo con il tour Inseguendo la mia musica. Sarà l’occasione per applaudire una delle voci più amate della musica italiana.

Feste Patronali anche a Villa Badessa, con musica dal vivo tutte le sere e stand gastronomici dove poter degustare arrosticini, salsicce, hot dog, patatine e altre specialità. Il tutto annaffiato da birra a fiumi. Inprogramma anche torneo di briscola, giochi per bambini e molto altro.

Ultimi giorni per visitare, presso il Museo casa natale Gabriele D’Annunzio, la mostra-installazione “All’ombra delle fanciulle in fiore” personale del Maestro Franco Summa a cura di Luciana Arbace e organizzato da Polo Museale dell’Abruzzo e Fondazione Summa.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Mostre

Venerdì 6 settembre

Escursione all’Eremo di San Bartolomeo da Roccamorice

Calici al Tramonto all’Alcyone Beach

Daniela Del Ponte live al Quintessenza Cafè

Il tributo di Montepulciano ai Negramaro al Loft 128 di Spoltore

Sabato 7 settembre

Jova Beach Party a Montesilvano

Roby Facchinetti in concerto a Manoppello Scalo

Rockin’Riot live allo Scumm

L’omaggio dei Linkin Party ai Linkin Park al Loft 128 di Spoltore

Domenica 8 settembre

Passeggiata nella Forra dell’Orfento

Gita in canoa sul Tirino

Gianluca Vox live al New Sund Beach a Montesilvano