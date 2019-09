Cosa fare nel weekend nel teatino? In evidenza le Feste di Settembre a Lanciano e la quinta edizione de Il Cammino dei Vignandanti



CHIETI – Prosegue a Lanciano la 186° edizione delle Feste di settembre. Anche quest’anno in programma eventi di musica, danza, spettacolo, giochi per bambini ed enogastronomia. Venerdì 6 alla Casa di Conversazione, presentazione del libro “Racconti sonori e di alchimia” di Luca Dragani, ed. Viandanti; alle 21.00 al teatro Fenaroli, Concerto dedicato al Compleanno della Città di Lanciano in occasione dei 3.200 anni, XXII edizione: storia, musica, tradizioni, poesia a cura dell’associazione Lu Cantastorie; alle 21.30 in piazza Plebiscito, invece, concerto Paese della Musica. Sabato 7 inaugurazione della Mostra fotografica a cura di Alex Marchesani “Nereidi” (Portici comunali, fino al 16) e, alle 17.00 al Polo Museale S. Spirito, Opening estemporanea d’arte “L’Inferno” di Dante Alighieri: letture e interpretazioni dei canti dell’Inferno, performances di artisti che realizzeranno dal vivo opere a tema, musica live a cura dell’associazione culturale Cafeart e Imagine Fine Art. Doppio spettacolo di danza alla sera in piazza Plebiscito: alle 21 “Danzando come stelle”, spettacolo di ginnastica aerobica ritmica acrobatica, danza classica, moderna contemporanea e breakdance della Asd Anxa gym di Giulia Ceroli; alle 22 “One Dream”, spettacolo di danza con la direzione artistica di Jacopo Paone, ballerino di Lanciano, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Domenica 8 settembre, la giornata dedicata al Dono alla Madonna del Ponte: le contrade di Lanciano e qualche Comune limitrofo affolleranno corso Trento e Trieste con i loro prodotti, i loro valori e i simboli della loro terra per omaggiare la protettrice della città, la Madonna del Ponte. Alle 19, come di consueto, la Tradizionale vendita dei donativi.

Venerdì sabato 7 nel centro storico di Tornareccio (piazzale delle scuole), in provincia di Chieti, torna l’appuntamento con l’Oktoberfest. Si potrà degustare la birra della tradizionale Oktoberfest bavarese nel caratteristico bicchiere da un litro e ci si potrà rifocillare con tante specialità tipiche tedesche quali wurstel, bretzel, schnitzel, salsicce, patatine fritte e pizza fritta. Non mancherà la musica ad allietare le serate.

Appuntamento domenica per la quinta edizione del “Cammino dei Vignandanti”, l’enotrekking organizzato dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo che negli ultimi anni ha portato migliaia di winelovers alla scoperta della vendemmia e della viticultura abruzzesi tra alcune delle più belle vigne della nostra regione. Una passeggiata di 16 km adatta a tutti e durante la quale “i vignandanti”, in maglietta gialla (da indossare) e inconfondibile cappellino rosso consegnato al momento della partenza, incontreranno vignaioli, enologi e agronomi di sette cantine del Movimento Turismo del Vino Abruzzo che oltre a presentare la loro cantina parleranno anche di un aspetto storico della vendemmia e del vino abruzzese.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli

